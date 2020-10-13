Лукашенко за решеткой 6 13.10.2020, 9:33

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Фото: ТАСС

Для узурпатора сложилась патовая ситуация.

"Правитель Лукашенко встретился с оппозиционерами в тюрьме", - пишет немецкий журнал Der Spiegel (перевод - inopressa.ru).

"То, что в воскресенье разыгрывалось на улицах Минска, порой напоминало насилие, происходившее вскоре после президентских выборов два месяца назад. Силовики жестче и агрессивнее, чем в последние недели, противодействовали желавшим собраться мирным демонстрантам", - отмечает журналистка Кристина Хебель.

"На выходных Беларусь была свидетельницей различных посланий. В субботу правитель Лукашенко встретился с арестованными членами оппозиции, в том числе с Виктором Бабарико. Как сообщил близкий к Лукашенко Telegram-канал "Пул первого", встреча, проведенная в 1-м СИЗО КГБ, длилась 4,5 часа. Также было опубликовано короткое видео", - передает издание.

"Правитель впервые позволил опубликовать такие кадры с политическими противниками. "Встреча для всех была неожиданной, - сказала в разговоре с Der Spiegel политолог Ольга Дрындова. - Тем самым он признал существование в стране политзаключенных".

"Дрындова говорит о символе слабости диктатора. По ее мнению, встреча Лукашенко показывает, что он больше не видел для себя другого выбора, кроме как сделать такой шаг. После выборов, омраченных фальсификацией и манипуляциями, власть в Беларуси находилась в "патовой ситуации", говорит Дрындова.

"К тому же на коротком видео с оппозиционерами слышно лишь Лукашенко, - отмечает издание. - Абсурдно наблюдать, как правитель рассказывает собравшимся за столом противникам, что он ведет диалог, сообщая им затем, что новую конституцию не написать на улице, что вполне можно понимать как предостережение в адрес демонстрантов. Насколько добровольно оппозиционеры приняли участие в этой встрече, неизвестно".

"Ясно, что Лукашенко будет вести "диалог" со своими оппонентами только тогда, когда он будет проходить на его условиях. Насколько таким образом можно разрешить патовую ситуацию в стране, едва ли можно предсказать. От настоящих переговоров, например, в формате круглого стола с различными представителями оппозиции, Лукашенко, кажется, очень далек. К тому же его поведение не выглядит логичным. "Это просто не сочетается друг с другом: с одной стороны, Лукашенко говорит о диалоге, а с другой стороны, силовики в этот раз действуют гораздо жестче против демонстрантов. Но его поведение не всегда логично", - говорит Дрындова".

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