Украина присоединится к санкциям ЕС против белорусских чиновников и Лукашенко

Украина присоединится к санкциям ЕС против белорусских чиновников и Лукашенко1
- 13.10.2020, 10:53
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Киев полностью поддерживает позицию Брюсселя в этом вопросе.
Украина присоединится к введенным Европейским союзом санкциям против Беларуси и рассмотрит вопрос о присоединении к новым санкциям после того, как их введет Евросоюз, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает «Интерфакс».
«Наша позиция относительно Беларуси является с первого дня начала этого кризиса последовательной и четкой: мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского Союза, — пояснил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. — Что касается тех санкций, которые уже были введены, мы присоединимся к ним.
Что касается любых новых санкций, мы будем действовать по согласованному алгоритму, то есть сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним».