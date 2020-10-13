Украина присоединится к санкциям ЕС против белорусских чиновников и Лукашенко 1 13.10.2020, 10:53

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Киев полностью поддерживает позицию Брюсселя в этом вопросе.

Украина присоединится к введенным Европейским союзом санкциям против Беларуси и рассмотрит вопрос о присоединении к новым санкциям после того, как их введет Евросоюз, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает «Интерфакс».

«Наша позиция относительно Беларуси является с первого дня начала этого кризиса последовательной и четкой: мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского Союза, — пояснил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. — Что касается тех санкций, которые уже были введены, мы присоединимся к ним.

Что касается любых новых санкций, мы будем действовать по согласованному алгоритму, то есть сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним».

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