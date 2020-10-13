Незабываемый 2020 год 1 Иван Яковина, «Новое время»

13.10.2020, 10:59

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Иван Яковина

Почти библейские события, которые изменили все.

Я должен признаться, что весь этот год нахожусь в постоянно удивленном состоянии. Причина тому — бесконечный ряд событий, которым почти нет рационального объяснения

Я бы даже сказал, что весь 2020 год состоит из литературно-киношных или даже религиозно-мифологических историй и притч, из которых можно собрать второй Ветхий завет. И, может даже, еще немножко на третий останется.

У меня тут своя теория. Я думаю, что в 2020 году подходит к завершению какая-то очень долгая и очень важная история. Причем от того, как она завершится, будет зависеть судьба всего нашего мира, нашей планеты.

Давайте посмотрим, с чего год начинался.

— Чудовищные апокалиптические пожары в Австралии;

— Саранча в Индии, в Эфиопии и Аравии;

— Едва не начавшаяся война США с Ираном (современным персидским царством), которая через два хода могла стать ядерной;

— Постоянно растущая напряженность между Индией и Китаем на крыше мира — в Гималаях и Тибете.

Но все это была разминка. Потом прямо жара пошла:

— шаман, объявивший Путина демоном, и как пророк, предсказавший огромные потрясения;

— Путин, посадивший шамана в психушку из страха, что тот разрушит его власть. При этом он потерял шанс объявить себя вечным российским императором;

— вторая переделка древней Святой Софии в мечеть османами, которые разрушили вторую Римскую империю и мечтают уже о своей империи;

— собственно, ради этого они сейчас начали войну против еще более древней Армении, которая как кость в горле стоит у идеологов Великого Турана, разделяя тюркский мир на две части.

— кстати, турецкий султан Эрдоган буквально прямым текстом заявил, что «Иерусалим — наш» и пообещал вернуть его в состав своей империи, где тот находился половину второго тысячелетия;

— евреи, конечно, ухмыльнулись, но мимо ушей это заявление не пропустили. Они лучше других знают, что людям вроде Эрдогана, Путина и Трампа надо верить. Если те говорят, что хотят возродить русскую, турецкую империю или еще какой-то немецкий рейх, то им надо верить. Эти чуваки не врут и говорят то, что думают;

— когда в одну кучу смешиваются евреи, османы, персы, армяне, тюрки, греки, римляне и так далее, причем все это замешано на религиях и обрядах, приправлено святыми городами, безумными пророками и священными войнами — это уже готовый бульон для чего-то библейского, метафизического;

Ну и истории, которые сейчас одна за другой появляются на лентах новостей, больше подходят для какого-то откровения, жития или пророчества, чем для телевизионного сюжета.

Белоруска Светлана Тихановская, которая под всеобщий хохот как Давид пошла против Голиафа-Лукашенко и влепила ему камнем в голову. Тот пока еще стоит на ногах и качается, но мало кто сомневается в том, что править Беларусью он уже не сможет.

Сейчас Тихановскую уже признал весь мир, и я уверен, что вскоре именно она станет президентом своей страны.

А чего только стоит история с Алексеем Навальным? Он был убит — старым, жадным и трусливым царем, но буквально в небе — в самолете — оказался спасен высшими силами. (Причем он пришел в себя прямо в тот момент, когда в свой бубен ударил якутский шаман, освобожденный из тюрьмы, куда его посадил до этого Путин).

Это же чудо! Навальный, пройдя долиной смерти, вернулся в наш мир — сильным, хмурым, спокойным и готовым уничтожить всемирное зло. Он получил на это божественный мандат, о котором, кстати, всю жизнь мечтал Путин.

К нему в больницу пришла Ангела Меркель, которая поняла, что перед ней не простой баламут, как его назвал Путин, а человек, вернувшийся оттуда, которому боги дали некую сверхсилу для победы над демоном из Кремля. Если разобраться, эта история почти ничем не отличается от центрального сюжета христианства с воскрешением главного протагониста.

Иван Яковина, «Новое время»

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