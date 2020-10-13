Ученые нашли способ предотвратить глобальное потепление 1 13.10.2020, 11:29

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Необычную идею высказали климатологи из Потсдама.

В Потсдаме эксперты из Института исследования воздействия климата пришли к выводу, что если восстановить 60% осушенных торфяных болот и позаботиться о действующих, то это задержит глобальное потепление. Все дело в том, что одной из причин потепления является углекислый газ, попадающий в атмосферу, пишет lenta.ua.

Многие способы борьбы с увеличением температуры опираются на землепользование, леса и сельское хозяйство. Предполагается, что к концу века они смогут впитывать столько углерода, что превысят количество выбрасываемого.

Немецкие специалисты определили, что этот способ не принимает в расчет выделения от осушенных торфяников. Значит землепользование не решит проблему.

Болота содержат много газа, который накапливался в течение многих столетий. Однако в функционирующих водоемах он находится глубоко под водой и не влияет на климат. А когда болото осушено, то он постепенно выходит в атмосферу, вызывая потепление планеты.

Кроме того, для экосистемы опасны и пожары, которые случаются в местах, где есть сухие залежи торфа. В результате также выделяется много углерода.

Ученые уверяют, что торфяные болота составляют примерно 3% суши. И их восстановление поможет постепенному снижению количества оксида углерода в атмосфере.

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