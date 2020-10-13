закрыть
13 октября 2020, вторник, 12:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые нашли способ предотвратить глобальное потепление

1
  • 13.10.2020, 11:29
  • 4,858
Ученые нашли способ предотвратить глобальное потепление

Необычную идею высказали климатологи из Потсдама.

В Потсдаме эксперты из Института исследования воздействия климата пришли к выводу, что если восстановить 60% осушенных торфяных болот и позаботиться о действующих, то это задержит глобальное потепление. Все дело в том, что одной из причин потепления является углекислый газ, попадающий в атмосферу, пишет lenta.ua.

Многие способы борьбы с увеличением температуры опираются на землепользование, леса и сельское хозяйство. Предполагается, что к концу века они смогут впитывать столько углерода, что превысят количество выбрасываемого.

Немецкие специалисты определили, что этот способ не принимает в расчет выделения от осушенных торфяников. Значит землепользование не решит проблему.

Болота содержат много газа, который накапливался в течение многих столетий. Однако в функционирующих водоемах он находится глубоко под водой и не влияет на климат. А когда болото осушено, то он постепенно выходит в атмосферу, вызывая потепление планеты.

Кроме того, для экосистемы опасны и пожары, которые случаются в местах, где есть сухие залежи торфа. В результате также выделяется много углерода.

Ученые уверяют, что торфяные болота составляют примерно 3% суши. И их восстановление поможет постепенному снижению количества оксида углерода в атмосфере.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский
Умер великий белорусский правозащитник, человек-легенда Валерий Щукин
Умер великий белорусский правозащитник, человек-легенда Валерий Щукин
Требуй!
Требуй! Андрей Санников