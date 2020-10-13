В бундестаге приветствовали решение о санкциях ЕС против Лукашенко 1 13.10.2020, 11:38

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Представитель фракции ХДС/ХСС призвал призвал к немедленному проведению новых выборов в Беларуси.

Внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС в немецком бундестаге Юрген Хардт (Jürgen Hardt), высказался в поддержку введения "давно назревших" санкций ЕС против Лукашенко. "Лукашенко должен признать реалии и, наконец, расчистить путь к ненасильственному, демократическому переходу. Мы призываем к немедленному проведению новых выборов", - подчеркнул немецкий парламентарий, сообщает Deutsche Welle.

Персональные санкции против Лукашенко и санкции против Кремля за отравление Навального должны стать лишь началом, заявил в тот же день представитель фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Михаэль Георг Линк (Michael Georg Link). По его словам, "ЕС должен усилить давление на правительства в Минске и Москве, чтобы посредники ОБСЕ смогли наконец-то посетить политических заключенных в Беларуси".

По мнению Линка, Германии следует оказать больше поддержки правозащитникам в России и Беларуси. Его поддержала коллега по депутатской фракции СвДП Рената Альт (Renata Alt), также заявившая, что российская и белорусская оппозиция "должны получить гораздо более сильную поддержку, а информационное предложение русскоязычной службы Deutsche Welle должно быть значительно расширено в обеих странах". ЕС должен как можно быстрее ввести санкции, "чтобы не потерять свой авторитет", сказала Альт.

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