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«Белгазпромбанк» получил средства от Нацбанка, но они не перекрыли отток клиентских денег

  • 13.10.2020, 11:48
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«Белгазпромбанк» получил средства от Нацбанка, но они не перекрыли отток клиентских денег

Кажется, у банка серьезные финансовые проблемы.

В интернете появился бухгалтерский баланс «Белгазпромбанка» на 1 октября 2020 года. В нем, как на ладони, видны процессы, которые происходят сегодня в банке. Клиенты выводят средства, а Национальный банк оказывает финансовую поддержку.

Бухгалтерский баланс опубликован в Telegram-канале «ЭКАНОМIКА».

Отмечается, что за 3 квартал Белгазпромбанк получил помощь от Национального банка в размере 185 млн BYN. Кроме того, кредитно-финансовое учреждение погасило свои облигации на 90 млн BYN.

А вот отток клиентских ресурсов (в рублевом эквиваленте) превысил 310 млн BYN. Авторы канала

прокомментировали это следующим образом:

— Часть реального оттока нивелировали курсовые разницы. На 01.07 за доллар давали 2,4 рубля, а на 01.10 — 2,61. Поэтому настоящие масштабы оттока больше, чем видно по балансу.

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