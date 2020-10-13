В Барановичах неизвестные разбили окно прокуратуры
- 13.10.2020, 11:52
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Возле окна обнаружили банку с жидкостью и ветошью.
Вечером 12 октября неизвестные забросили банку с жидкостью и ветошью в окно здания Барановичской межрайонной прокуратуры — разбито стекло, сообщили в Следственном комитете.
Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить подозреваемых.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.
Напомним, что 8 октября неизвестные подожгли входную дверь в здание прокуратуры Жодино.
Также стало известно, что в ночь на 12 октября в Молодеченском районе сгорел дом, к тором вырос командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.