закрыть
13 октября 2020, вторник, 12:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Барановичах неизвестные разбили окно прокуратуры

  • 13.10.2020, 11:52
  • 1,894
В Барановичах неизвестные разбили окно прокуратуры

Возле окна обнаружили банку с жидкостью и ветошью.

Вечером 12 октября неизвестные забросили банку с жидкостью и ветошью в окно здания Барановичской межрайонной прокуратуры — разбито стекло, сообщили в Следственном комитете.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить подозреваемых.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.

Напомним, что 8 октября неизвестные подожгли входную дверь в здание прокуратуры Жодино.

Также стало известно, что в ночь на 12 октября в Молодеченском районе сгорел дом, к тором вырос командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский
Умер великий белорусский правозащитник, человек-легенда Валерий Щукин
Умер великий белорусский правозащитник, человек-легенда Валерий Щукин
Требуй!
Требуй! Андрей Санников