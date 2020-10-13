СМИ: Шеф MИ-6 предупредил Зеленского об утечках информации через его близкое окружение
- 13.10.2020, 12:02
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Глава британской разведки провел неафишируемую встречу с президентом Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Великобританию провел неафишируемую встречу с главой MИ-6 Ричардом Муром, пишет ZN.ua со ссылкой на источники.
Источники издания сообщили, что именно Муру правительство Британии поручило донести Зеленскому месседжи, которые по ряду причин не хотел озвучивать премьер-министр Борис Джонсон.
В ходе встречи обсуждались три основные темы:
атаки украинской власти на антикоррупционные органы в Украине и стремление Офиса президента взять под свой контроль САП, НАБУ, Офис генерального прокурора, а также судебные инстанции;
ситуация на Востоке и действия России;
окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное, имеющее значительное влияние на украинского президента.
Источник издания рассказал, что закрытость встречи была продиктована как раз обсуждением персон из окружения Владимира Зеленского: британцы заметили утечки информации.
«Раньше тему ближайшего окружения президента на переговорах с главой украинского государства поднимали американцы. Но их кейс был давлением на власть. В случае же британцев это было предупреждением. На тот случай, если Зеленский не до конца отдает себе отчет в действиях людей, с которыми его ассоциируют», — пишет издание.
Сама встреча с главой МИ-6 — факт примечательный и говорит о высокой степени интереса к Украине и ее президенту: глава британской разведки не часто встречается с лидерами других государств во время их визитов.
Кроме Зеленского на встрече присутствовал глава СБУ Иван Баканов, но не было представителей Офиса президента.