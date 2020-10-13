ВОЗ зафиксировала рекордный рост заболеваемости коронавирусом за неделю 13.10.2020, 12:14

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Фото: Getty Images

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в США.

Всемирная организация здравоохранения заявила о рекордном числе заразившихся коронавирусом в мире за неделю.

Как сообщает сайт Charter97.org со ссылкой на данные ВОЗ, с 5 по 11 октября в мире было выявлено более 2,2 миллионов случаев заражения.

Если сравнивать с предыдущей неделей, количество зараженных выросло на 208,5 тысяч случаев.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в США — 7,6 миллионов, Индии — 7,12 миллионов, Бразилии — 5 миллионов и России — 1,32 миллиона.

В то же время количество летальных случаев в мире снизилось. С 28 сентября по 4 октября от COVID-19 умерли 39 344 человека, а с 5 по 11 октября — 39 249 человек.

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