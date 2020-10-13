Про уродов и людей 7 13.10.2020, 13:08

7,635

Фото: «Радыё Свабода»

Трусы, а не бойцы - как и их главный позорник.

Письмо нашего подписчика «Про уродов и людей».

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя «Про уродов и людей»:

— После событий последних дней снова кровь закипала от злости и ненависти к оккупантам, и душа болит за честных людей, кто попал в их грязные лапы. Слабовики калечат самых ценных людей. Как они смеют бить по голове тех, у кого в отличие от них есть мозг?! Как сказал кто-то: «у меня уже такое в душе, что страшно туда заглядывать». Что характерно, омоновцы считают себя бойцами, а все что могут — нападать вооруженной толпой на одного безоружного, а потом издеваться над задержанными, когда те уже не могут ответить. Как только люди им дают отпор, прыскают газом и прячутся. Трусы, а не бойцы. Как и их главный позорник, который считает диалогом разговор с людьми, находящимися у него в заложниках.

Но хочу сказать — восхищаюсь как смелостью и солидарностью, так и выдержкой всех протестующих. Не стоит ругать кого-то, что большинство не хочет драться. Понятно, что ярость берет свое, и люди уже чаще дают отпор фашистам в балаклавах, ведь самооборона и сопротивление необходимы. И все же, Беларусы — это будто другая цивилизация по сравнению с бандитами из ОМОН и ГУБОПиК.

Преступный режим рушится, надо просто продолжать гражданское неповиновение оккупантам. Они ничего не могут сделать с великим народом, хоть и калечат множество жизней в своей агонии. А всем трусливым винтикам системы, что увольняют и сажают достойнейших людей, стоит задуматься, что они будут говорить людям, когда в скором времени власть сменится.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.