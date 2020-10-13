Фашисты Караева напали на владельца цветочного магазина 30 13.10.2020, 13:13

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Максим Хорошин

Шокирующее видео.

Сегодня около 9:00 в Минске около своего дома задержали владельца магазина «Первый цветочный» Максима Хорошина и его жену. Об этом Onliner рассказал адвокат. Спустя два часа в сети появилось видео того, как Максима выводят из РУВД к скорой. Мужчина находится в шоковом состоянии, рыдает и не может сказать ни слова. По словам адвоката, Максима избили в РУВД.

Адвокат семьи рассказал, что Максим и его жена были задержаны сегодня возле дома с применением физического насилия. Жену отпустили по дороге в Первомайское РУВД, а адвокат сразу выехала в Первомайское РУВД.

— Мне долго отказывались говорить, что Максим у них, — отметила она. — Я требовала книгу жалоб и предложений, ее тоже не выдали. Когда приехала скорая, мне все стало понятно. Максима вывели избитого. Он едва мог что-то говорить. Рассказал, что в РУВД его били ногами и дубинками. Сейчас Максима отвезли в 3-ю ГКБ, мы находимся здесь. Рядом с нами находятся двое сопровождающих в гражданской одежде. Они не представляются. Важно отметить, что официального документа о задержании Максима нет.

— За что могли задержать Максима?

— Только за активное участие в мирных митингах против насилия. Многие на митинги приходили с цветами из его магазина, — говорит адвокат.

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