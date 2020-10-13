«Счастлива, что дожила до этого момента» 13.10.2020, 13:50

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74-летняя Ядвига Рай не пропустила ни одного воскресного марша.

Марши пенсионеров, которые прошли 5 и 12 октября, показали, что и пожилые люди присоединяются к протестам. 74-летняя Ядвига Рай не пропускает ни одного воскресного марша, пишет tut.by.

На часах 15.00, воскресенье. В это время Ядвига Ивановна, как обычно, участвует в столичном марше, такие прогулки уже вошли у женщины в привычку. Неизменная кепка с «Погоней» и два флажка в руке: исторический и официальный. В таком виде Ядвигу уже успели запечатлеть корреспонденты «Нашей Нівы» и госТВ. Несмотря на то, что 4 октября людям было трудно собраться вместе, женщина полна позитива.

Про встречу с журналистами государственного телеканала Ядвига Ивановна вспоминает с усмешкой:

— В то воскресенье я шла на марш вместе с женщинами моего возраста, поодаль стоял молодой мужчина с микрофоном. Мои попутчицы держали в руках бело-красно-белые флажки, это быстро привлекло внимание репортера. Подошел и начал спрашивать: где взяли, кому продаете? Я уже не выдержала, подошла, чтобы защитить женщину, она ведь ничего не продавала.

Переключила его внимание на красно-зеленый флаг, говорю: «Вы посмотрите, как неграмотно тут подобран орнамент. Неужели наш исторический флаг чем-то хуже?» Он слушал меня, показалось, с интересом, а в конце даже посоветовал беречь себя. Думаю, люди с государственного телевидения все понимают. Обычно я не смотрю телевизор, но тут стало интересно. Я предполагала, что разговор со мной они вырежут, так и случилось. А в сюжет попал подвыпивший мужчина с бело-красно-белым флагом. Да, это нехорошо, но кого только ни найдешь в этой многотысячной толпе! Я видела этого молодого человека, но не подошла, потому что спешила. Так и хотелось сказать: «Сними с плеч чистоту».

«Все новости узнаю из YouTube»

В квартире Ядвиги Ивановны огромное количество книг. Помимо того что женщина работала библиотекарем, она издает и собственные сборники стихов. Работает Ядвига Ивановна с помощью ноутбука, таким же образом она посещает онлайн-курсы и усердно учится.

— Мое первое образование — библиотекарь-библиограф, поэтому в семье всегда был интерес к книгам, после переезда мы их переносили целыми кипами. Теперь они повсюду, даже у дочки на балконе целый шкаф. Позже меня сагитировали и я получила второе образование — патентовед. Таким образом, я всегда сталкивалась с чем-то новым: библиотека — новые книги, патентоведение — новые изобретения. Всю жизнь встречаю интересных людей.

Знакомая Ядвиги Ивановны даже написала ей картину.

— На изображении я держу в руках книгу — непонятно, читаю ее сама или показываю всему миру, а ведь в то время у меня ни одного сборника еще не вышло! — рассказывает Ядвига Ивановна.

— В 1965 году, когда родился старший сын, я заинтересовалась педагогикой и психологией, даже сейчас очень серьезно учусь. Изучаю семейно-системную терапию, посещаю онлайн-курсы. Все новости узнаю из YouTube, а телевизор смотрю, только когда хочу узнать, насколько далеко зашло вранье.

Я пишу стихи уже 10 лет, издала несколько собственных сборников и на этом не планирую останавливаться. Все чаще нахожу в своих давних строках отражение современных событий. Все-таки белорусы большие молодцы. Сейчас я все больше начинаю гордиться своим народом!

То, что происходит сейчас, — это нечто невероятное. Я очень счастлива, что дожила до того момента, когда молодежь перестала бояться и начала бороться за свои права — это уже новое поколение выросло. В 1994 году я была наблюдательницей на выборах президента Беларуси, с тех пор храню флажок с шествий того года, он уже совсем выцвел. То, что я почувствовала 26 лет назад, сейчас происходит в сердцах тысяч людей.

«Я ведь просто гуляю!»

Реагируют на Ядвигу Ивановну по-разному. В основном прохожие улыбаются, машут и говорят комплименты.

— Дура старая! — крикнула навстречу Ядвиге Ивановне женщина в зеленом платке, вид у нее был очень серьезный. Активистка лишь улыбнулась.

— Я не держу зла на таких людей. Если говорит подобное другим, значит, сама не очень умная. Люди радуются, когда видят своих единомышленников, приятно дарить другим позитив. Мы не должны враждовать между собой, какого мнения бы ни придерживались. Помню, как наша колонна встретилась на проспекте Независимости с колонной приверженцев Лукашенко — никто никого не оскорблял, мы просто мирно разошлись в разные стороны.

Конечно, люди бывают разные, но негатив я просто стараюсь не замечать. Бывали случаи, когда меня даже оскорбляли, но я научилась никак не реагировать на таких людей. Дети и внуки меня поддерживают, но каждый раз очень переживают: события сейчас невозможно предсказать. Пока меня не трогают, да и за что? Я ведь просто гуляю!

Ядвига Ивановна считает, что подходить ко всем вопросам нужно с позитивом. Она с улыбкой рассматривает свои фотографии в альбоме: «Ой, какая я тут молодая — всего 50!» Всю жизнь женщина активно занималась спортом, путешествовала по миру, занималась любимым делом.

— Жизнь — это юмор и игра, но игра бывает очень серьезной. Когда мы играем, то выпускаем наш креатив! Вы посмотрите, с какими плакатами сейчас выходят люди на марши — это же настоящее народное творчество!

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