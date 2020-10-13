«Кричали, якобы разобрал водомет и дачу Балабы поджег» 13 13.10.2020, 14:19

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Адвокат и родные рассказали о жестком задержании владельца цветочного магазина в Минске.

Утром 13 октября жестко задержали одного из владельцев столичного цветочного магазина «Первый цветной» Максима Хорошина. Мужчина, похоже, сильно избит — из РУВД его отправили в больницу для оказания медицинской помощи.

Об этом tut.by сообщили читатели, информацию подтвердила его жена Екатерина.

По словам женщины, ее мужа задержали около 8.30 утра, когда супруги вместе вышли из дома и садились в машину. К машине подбежали четверо неизвестных.

— Открыли двери, заломили руки мне и Максиму, положили его на землю. Меня с заломленными за спину руками посадили в машину, стояли два авто на парковке с 6-м регионом (номерами Могилевской области. — Прим. TUT.BY). В машине мне сказали опустить голову и не смотреть. Обыскивали нашу машину около 15 минут. Забрали паспорт его, все вещи.

На вопрос девушки, кто они такие, неизвестные ответили, что они «из милиции». По ее словам, у них было оружие — пистолеты. Екатерину завезли за угол, высадили без ключей от машины и телефона, а также сообщили, что автомобиль с Максимом поехал в Первомайское РУВД. Девушка нашла своего мужа там, однако вскоре его отправили в больницу — по ее словам, из-за серьезных травм. В РУВД Екатерине сообщили, что ее муж был задержан в рамках административного процесса по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

— Максима мы увидели в РУВД в ужасном состоянии, полностью избитым, он был весь в крови, еле шел — его под руки вели двое медиков. Он даже слова не мог произнести, — рассказала жена.

Как сообщил брат Екатерины, Глеб, нос ее супругу, скорее всего, разбили при задержании — на месте задержания была лужа крови. Если Максима били и далее — а по его виду родственники предположили, что у него есть и другие, помимо сломанного носа, травмы, — то это было «либо по пути в РУВД, либо непосредственно там», говорит Глеб.

Адвокат Максима Хорошина Юлия Леванчук рассказала, что приехала со всеми необходимыми документами в Первомайское РУВД, однако в дежурной части отказывались сообщить местонахождение ее клиента, а также сначала не давали Книгу замечаний и предложений, чтобы оставить жалобу (однако затем все же ее предоставили).

По словам адвоката, среди травм Максима отек внутренних органов, отек мошонки, подозрение на перелом в области голени, многочисленные ссадины, у мужчины «полностью отбит весь левый бок». Клиент, по ее словам, сообщил адвокату, что его били дубинками и ногами при задержании, но там разбили только нос, а основное избиение происходило именно в РУВД.

— Кричали, говорит, что он якобы разобрал водомет, дачу Балабы (Дмитрий Балаба является командиром ОМОНа ГУВД Мингорисполкома. — tut.by) поджег и так далее. Но ни по одному официальному документу этот человек в РУВД не числился задержанным. Они сейчас, вполне возможно, появятся. На момент, когда я была в РУВД и уточняла всю информацию, он не был задержан, и мне говорили, что он не содержится в Первомайском РУВД, — заявила адвокат.

Максим Хорошин является совладельцем цветочного магазина «Первый цветной», а также, как рассказала его супруга, он дарил цветы женщинам во время их акций протеста и сам участвовал в мирных маршах.

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