Ученые рассказали, почему кошки не дружат с собаками 11 13.10.2020, 15:05

4,592

Животные склонны к кооперативным взаимоотношениям.

Все знают, что кошки и собаки не ладят друг с другом. Ученые объяснили почему это происходит. В 2010 г. эксперты из Оксфорда провели эксперимент с животными. Исследование показало, что среди полумиллиона млекопитающих, собаки оказались наиболее социальными. Они способны взаимодействовать с членами стаи, понимать их намерения и настроение, сообщает lenta.ua.

Поздние исследования также уверяют, что животные склонны к кооперативным взаимоотношениям. Поэтому запрещается использовать метод доминирования при дрессировке, так как это ведет к повреждению их психики.

Кошки ведут себя противоположное поведение. Они также высоко социальны, но предпочитают не устанавливать лишние контакты, наблюдая со стороны.

В отличие от собак, кошки негативно относятся к другим хищникам и любым способом защищают свою территорию. Исключения делаются лишь для тех животных, с которыми они росли.

В результате когда собаки проявляют интерес, кошки стараются отстраниться. Кроме того, пес видит в отстраняющейся кошке жертву, что вызывает охотничий рефлекс.

Исследования в начале 2000-х гг. показали, что собаки относятся к доминирующим городским хищникам, которые сокращают количество кошек. Сторожевые, бойцовские и бродячие псы убивают их, по неизвестным причинам, даже будучи сытыми. Таким образом, у кошек срабатывает инстинкт самосохранения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».