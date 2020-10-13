Просто не выйдите на работу! 8 13.10.2020, 15:10

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Фото: bymedia

Эмоциональный призыв к белорусским рабочим.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал эмоциональное письмо читателя о забастовках:

«Этот крик души уже не остановить. Рабочие! Сегодня на улицах пенсионеры, студенты, и даже бизнесмены, которые теряют не просто зарплату, а все - бизнес, будущее, имущество. Первые жертвуют своими жизнями ради детей и внуков. Вторые понимают, что жить рабами, не смогут. Третьи устали жить в постоянном страхе, когда дело заводится по щелчку пальца без причин, а просто потому, что рэкет давно узаконен.

Но тысячи «суровых мужиков» продолжают ходить на завод за 300 долларов. Очнитесь! вы обрекаете себя на нищенское существование, про будущее наших детей даже страшно подумать. Пожалуйста, просто не выйдите на работу. С любой даты, неважно, договоритесь между собой в цехах и просто останьтесь дома, езжайте на дачу, что угодно. Выключите телефоны или просто не подымайте их.

Вас не смогут насильно заставить работать, угрозы увольнения - пустой звук. Они сами боятся этого как огня. Почему вы думаете, всевозможные качановы ринулись с поездками по заводам в середине августа? После громкого «УХОДИ» на МЗКТ, воцарилось молчание. Не надо никуда ходить, собираться на проходных, пытаться объявить «законную» забастовку, закона больше нет. Просто останьтесь дома, всего на две недели. Этого хватит, поверьте. Не пытайтесь оправдать себя любовью к предприятию, жалостью к руководителю, кредитами и рассрочками. Наша сила в солидарности, это уже не раз доказывали, всем кто будет в беде, помогут».

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