Екатерина Снытина: Это наши бабушки и дедушки — гордимся! ⠀2
- 13.10.2020, 17:35
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Капитан сборной Беларуси эмоционально высказалась о Марше пенсионеров в Минске.
Капитан сборной Беларуси Екатерина Снытина эмоционально поделилась мнением о вчерашнем марше пенсионеров в своем Instagram, опубликовав фото и видео оттуда.
— Идут медленно, но уверенно! Это наши бабушки и дедушки! Протест населения возрастом от 57 и выше! Пенсионеры! Гордимся! ⠀
Кто-то скажет: «Им легко выходить и протестовать, большая часть жизни уже позади, им терять нечего», — каждому человеку есть что терять, просто они выбрали борьбу вместо ожидания!⠀
Силовики преграждают путь, распыляют им в глаза слезоточивый газ и взрывают светошумовые гранаты, но они продолжают идти вперед! — написала Снытина.