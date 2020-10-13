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Екатерина Снытина: Это наши бабушки и дедушки — гордимся! ⠀

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  • 13.10.2020, 17:35
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Екатерина Снытина: Это наши бабушки и дедушки — гордимся! ⠀
Екатерина Снытина

Капитан сборной Беларуси эмоционально высказалась о Марше пенсионеров в Минске.

Капитан сборной Беларуси Екатерина Снытина эмоционально поделилась мнением о вчерашнем марше пенсионеров в своем Instagram, опубликовав фото и видео оттуда.

— Идут медленно, но уверенно! Это наши бабушки и дедушки! Протест населения возрастом от 57 и выше! Пенсионеры! Гордимся! ⠀

Кто-то скажет: «Им легко выходить и протестовать, большая часть жизни уже позади, им терять нечего», — каждому человеку есть что терять, просто они выбрали борьбу вместо ожидания!⠀

Силовики преграждают путь, распыляют им в глаза слезоточивый газ и взрывают светошумовые гранаты, но они продолжают идти вперед! — написала Снытина.

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