Доллар снова начал дорожать 13.10.2020, 16:20

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Какие курсы валют сейчас в обменниках.

Доллар снова начал расти на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. Tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос на 0,05% — до 2,5713 рубля, евро упал на 0,09% — до 3,0304 рубля, а российский рубль упал на 0,26% — до 3,3262 рубля за 100 российских рублей (это данные на 10.31).

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,62 рубля (Беларусбанк, Цептер Банк), а ниже всего — 2,575 рубля (Абсолютбанк и Paritetbank). Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Абсолютбанк, БСБ Банк, Технобанк, РРБ-Банк, Франсабанк — 2,57 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Цептер Банке — 3,09 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке — 3,033 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Белинвестбанке, Франсабанке — 3,029 рубля.

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