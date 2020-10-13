Максим Кац: Лукашенко больше не может опираться на верхушку внутри страны 2 13.10.2020, 16:46

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Максим Кац

Фото: Новая газета

Диктатор стал проблемой для всех.

Российский политический обозреватель объяснил, как Лукашенко превратился в проблему и сравнил его с голливудским актером-дебоширом, пишет «Салiдарнасць».

— Текущая ситуация в Беларуси не может устраивать никого из тех, кто находится на стороне Лукашенко, — отмечает Максим Кац в своем очередном видеоролике. — Он не может дать так необходимую элитам стабильность и контроль над ситуацией, и поэтому больше не может опираться на верхушку внутри страны, как это делал раньше.

Впервые в жизни Лукашенко стал не решением проблемы, не тем, кто способен удерживать власть внутри. Он стал самой проблемой. Этот кризис называется не выборы, митинги и забастовки, этот кризис называется «Александр Григорьевич Лукашенко». Как собственное окружение, так и внешние партнеры это постепенно понимают.

Мирный протест всем должен показать: автократ не соответствует занимаемой должности. Он не выполняет свою работу в рамках модели. На улицах тысячи граждан требуют его свержения и не хотят расходиться. Бить людей — работа генерала, верстать бюджет министра финансов, а работа автократа — делиться со всеми общественной поддержкой. Если он ее утратил и приобрел ненависть — то зачем он?

Можно эту логику перенести на Голливуд, как ни странно. Выходки большой звезды, которая обещает хорошие сборы, продюсеры буду терпеть долго. Но если девиантное поведение: наркомания, опаздывание, срыв съемок, пьяные домогательства к молоденьким коллегам — будет продолжаться достаточно долго и зайдут достаточно далеко, то в какой-то момент станет ясно, что вреда от него больше, чем потенциальной пользы и дешевле его уволить, заплатить отсупные и штрафы и нанять кого-то другого и все переснять. Статус-кво настолько плох, что хуже от перемен не будет.

Это сочувствующие протестующим наблюдатели из Москвы, сильно нервничающие, что ничего из мирного протеста не получится, могут думать, что время работает на Лукашенко. Сам-то Лукашенко прекрасно знает, на кого работает время. Оно работает на протест.

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