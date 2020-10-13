«Обожаю нашу молодежь: умные, красивые, с совестью у них в порядке» 13.10.2020, 16:44

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фото: tut.by

История 69-летней Веры Васильевны, которая поддержала воскресный Марш.

— Стоим на балконе и машем руками колонне демонстрантов, а нас приветствуют! Словно Брежнев на параде, — шутит 69-летняя Вера Васильевна, стоя на том самом месте и смотря в окно на улицу Кальварийскую. Ее фотоснимок вместе с подружками в бело-красно-белых повязках и с флагом чуть более недели назад облетел паблики и СМИ, и женщины «проснулись знаменитыми», пишет tut.by.

На первый взгляд, Вера Васильевна — обычная пенсионерка: выдает гостям связанные ею мягкие тапочки, на подоконнике кухни — огромные кабачки с собственной дачи, а по квартире медленно ходит-плавает, словно белый айсберг, огромный кот по кличке Шуруп. Только Вера Васильевна уверена, что наличие типичных «пенсионерских» атрибутов не говорит о том, что человек боится перемен. Вот она, например, с подружками (их по совпадению обеих зовут Людмилы) ходит на акции, а если не ходит, то выражает поддержку молодежи и переменам в стране не выходя из дома.

— И за Светлану Тихановскую голосовала, и белую ленточку, конечно же, сделала себе. Бюллетень сфотографировала и в «Голос» загрузила. Есть, конечно, в моем окружении те, кто говорит, что руками бы своими задушил демонстрантов. Но, во-первых, их мало, а во-вторых, они просто не думают своей головой. Смотрят белорусское телевидение и читают государственные газеты, а там не освещают события или откровенно врут. Когда 9−10 августа людей избивали, когда этот кошмар бесчеловечный творился, то ни слова не сказали! — восклицает она.

— Я смотрю «Дождь», RTVi, Euronewes, читаю NEXTA, «Кулуары Куку» и другие паблики. Им больше доверяю. Не такой уже я продвинутый пользователь интернета, но найти нужную информацию, поискать новости могу. А где какие-то трудности возникают, то дочь и зять помогают.

Воскресенье, в которое был сделан фотоснимок, было для Веры Васильевны совершенно обычным днем. Она дождалась «своих девочек», заварила кофе, подала на стол сладости. На пенсии они вместе собираются часто, правда по выходным, потому что одна из подруг живет сейчас в Заславле — нянчит внуков и редко бывает в Минске.

— Мы знакомы ой как давно! Я работала на обойной фабрике в Минске, по специальности «дизайнер». Окончила училище в Калининграде, там познакомилась с мужем и переехала в Минск. Придумывала узоры обоев более 30 лет. Рисовала кисточкой, потом цифровой планшет появился. На фабрике мы и познакомились: одна Людмила работала в бухгалтерии, а вторая, ее приятельница, в обменном пункте у нас в магазине. С тех пор и дружим. Собираемся вместе по выходным, читаем телеграм-каналы, а дети нам отзваниваются с акции: «Пошли туда и туда, с нами все в порядке». Мы переживаем очень, но поддерживаем их, как можем. Потому что надо же хоть что-то делать! — взмахивает руками женщина.

На столе в кухне Веры Васильевны те самые ленточки. Она подготовила их заранее и сделала такие же для подружек. Еще у нее есть бело-красно-белый флаг, который она сделала из наволочки.

— Ленточки у меня были уже, я делала их раньше, конечно, мы не знали, что колонна мимо нас пойдет, — вспоминает Вера Васильевна. — Услышали шум, смотрю — идут. Я подружкам говорю: «Давайте!». Мы быстренько на балкон — ленточки завязали и флаг развернули. Люди шли мимо нас полтора часа: сначала плотно, а потом маленькими ручейками. Нам кричали и «Бабушки с народом» и «Далучайся!» и «Спасибо!». Энергия невероятная! Мне кажется, что это так важно молодым, что их поддерживают старшие. Дочка с зятем тоже мимо проходила, они махали нам, но где их там рассмотришь…

После публикации снимков Вере Васильевне и подругам начали звонить родственники и знакомые. Но со СМИ поговорить решилась только одна она из «трио». Вера Васильевна говорит, что стесняются.

— Внимания много, даже старый знакомый из Израиля позвонил, где-то увидел эту фотографию. Ну что сказать, здорово, если мы поддержали и кого-то подбодрили, — говорит Вера Васильевна.

Она вспоминает, что после того как колонна стала реже, под окнами появился автозак и водомет.

— Быстренько побежала, открыла дверь подъезда, во дворе уже стояла группка мальчиков и девочек. Сказала им, если что, подниматься на мой этаж, в такую-то квартиру. Вообще, так обожаю нашу молодежь: умные, красивые, с совестью у них в порядке. Они гораздо лучше нас. Я просто восхищена!

Женщина приносит на кухню и бело-красно-белый флаг, который тоже есть на фотоснимке, его Вера Васильевна на балкон постоянно не вывешивает, не хочет, чтобы забрали, жалеет наволочку.

— По телевидению говорили, что бело-красно-белый — «фашистский», но я плевать хотела на эти разговоры. Почему они тогда закрывают глаза на то, что форма в СС была черная? Наш ОМОН в черном работает. Так почему они себе позволяют такую форму? — задается вопросом Вера Васильевна. — Как-то я еще на ватмане написала «Браво» и повесила, но стали мне звонить в дверь незнакомые. Я открывать не стала, мало ли кто ко мне звонит без предупреждения, вдруг какие-нибудь бандиты.

Муж Веры Васильевны, художник-декоратор, умер, и живет она сейчас вместе котом Шурупом. Подобрала его в подъезде, прикормила и вырастила. Вообще в свободное время она занимается пристраиванием животных: благодаря ей 12 котов спасены с улицы. Иногда днем присматривает за внучкой. До коронавируса любила ходить на танцы и в бассейн, но во время пандемии перестала и «разленилась».

— Кроме поддержки «с балкона» я еще хожу на «Каскад», там сейчас много дворовых мероприятий проходит. Люди так объединились! И у них там постоянная борьба из-за флагов: все их пытаются снять, а жители не дают. Даже анекдот появился: «На Кальварийскую решили вернуть тюрьму. Все, что нужно сделать, — это обнести колючей проволокой „Каскад“ и поменять статус жильцов», — со смехом говорит пенсионерка (ЖК «Каскад» построен на месте колонии УЖ-15/1.).

— Почему вы поддерживаете протесты?

— Отвечу образно: если налить в сосуд чистой, прозрачной воды и не менять ее, то со временем она затухнет, зацветет. В сосуде появятся водоросли, пиявки, потом жабы, потом змеи. Им-то хорошо в болоте, комфортно, а я не хочу жить в трясине. Мне, может, немного осталось времени на земле, но я хочу пожить в чистой воде. Поэтому я поддерживаю все акции и протесты, чтобы вылить тухлую воду и налить прозрачной.

Да, пенсии на жизнь мне хватает, и дочь поможет, если что-то понадобится, поможет. Но хочется чего-то большего, чем просто доживать жизнь. Хочется, чтобы мы победили.

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