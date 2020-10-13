Прогноз The Economist дает Байдену 91% шансов на победу в выборах президента США 3 13.10.2020, 16:55

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ДЖО Байден

ФОТo: AP

Выборы намечены на 3 ноября.

За три недели до выборов президента США кандидата журнал The Economist улучшил прогноз на победу кандидата от демпартии Джо Байдена. Сегодня аналитики считают, что шансы Байдена на победу гораздо выше, чем у действующего главы государства Дональда Трампа, которого выдвинули республиканцы, пишет «Зеркало недели. Украина».

Согласно прогнозу, Бадену дают 91% шансов на победу в коллегии выборщиков. Ему также дают 99% на победу во всеобщем голосовании.

Анализ данных опросов, экономики и демографических показателей для прогнозирования выборов в США в 2020 году показывает, что Байден может набрать 347 голосов коллегии выборщиков.

Для победы на выборах президента кандидату необходимо набрать 270 голосов из 538.

Аналитики считают, что Трамп получит 191 голос коллегии.

Но для Трампа прогноз все равно неутешителен. Аналитики дают ему только девять процентов в коллегии выборщиков и один процент на победу в общенациональном голосовании.

Стоит отметить, что у Байдена лучшие рейтинги перед выборами, чем у любого претендента на пост президента США с 1936 года.

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