закрыть
13 октября 2020, вторник, 19:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Роналду заболел COVID-19

2
  • 13.10.2020, 18:16
  • 1,525
Роналду заболел COVID-19
фото: Diogo Pinto/FPF/Arquivo

Сейчас лидер сборной Португалии и «Ювентуса» находится на карантине.

Лидер сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заболел COVID-19. Об этом 13 октября сообщает сайт Федерации футбола Португалии.

Во время планового тестирования проба Роналду дала положительный результат.

Сейчас футболист находится на карантине, заболевание протекает без симптомов.

Результаты тестов остальных игроков сборной Португалии – отрицательные, они продолжают подготовку к игре против Швеции в Лиге наций.

35-летний Роналду выступает на профессиональном уровне с 2002 года. До перехода в "Ювентус" он играл за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал".

В конце июля 2020 года Роналду вышел на второе место в рейтинге лучших бомбардиров в истории.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский
Умер великий белорусский правозащитник, человек-легенда Валерий Щукин
Умер великий белорусский правозащитник, человек-легенда Валерий Щукин
Требуй!
Требуй! Андрей Санников