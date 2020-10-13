Роналду заболел COVID-19 2 13.10.2020, 18:16

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фото: Diogo Pinto/FPF/Arquivo

Сейчас лидер сборной Португалии и «Ювентуса» находится на карантине.

Лидер сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заболел COVID-19. Об этом 13 октября сообщает сайт Федерации футбола Португалии.

Во время планового тестирования проба Роналду дала положительный результат.

Сейчас футболист находится на карантине, заболевание протекает без симптомов.

Результаты тестов остальных игроков сборной Португалии – отрицательные, они продолжают подготовку к игре против Швеции в Лиге наций.

35-летний Роналду выступает на профессиональном уровне с 2002 года. До перехода в "Ювентус" он играл за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал".

В конце июля 2020 года Роналду вышел на второе место в рейтинге лучших бомбардиров в истории.

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