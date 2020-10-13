В ЕС пригрозили расширением санкций против режима Лукашенко 13.10.2020, 18:57

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Имидж режима Лукашенко очень запятнан, прежде всего в глазах собственных граждан.

«Мнения относительно поведения режима Лукашенко уже очень плохие в связи с тем, что он делает против собственного населения», — заявил пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано 13 октября на брифинге в Брюсселе на просьбу прокомментировать слова представителя МВД Беларуси о готовности применять боевое оружие против протестующих. Видеофрагмент брифинга опубликован на сайте Совета ЕС, передает naviny.by.

«Если это заявление будет воплощено, это лишь усилит то очень плохое восприятие, которое уже есть у международного сообщества, — сказал Стано. — Власти и Лукашенко утратили легитимность. Их имидж очень сильно запятнан, прежде всего в глазах их собственных граждан».

Стано напомнил, что на встрече 12 октября Совет министров иностранных дел ЕС очень четко заявил, что будет второй пакет санкций.

«Они (санкции. — ред.) являются гибким инструментом, пересматриваются на постоянной основе, — отметил он. — Если будет необходимость и это плохое поведение будет продолжаться, список будет расширен и новые люди или предприятия попадут в него. Поэтому четко понятно, что ЕС настроен реагировать на такие события».

Стано подчеркнул, что в то же время ЕС продолжает призывать к всестороннему национальному диалогу в Беларуси и прекращению неприемлемых репрессий против мирных протестующих.

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