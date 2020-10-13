Температура вод Атлантики побила многовековой рекорд 13.10.2020, 19:01

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Океан нагревается.

Новое исследование показывает, что для Атлантического океана последнее десятилетие было самым жарким, по крайней мере, за 2900 лет, передает «Новое время».

Ученые из США и Канады подчеркивают, что температурные изменения, фиксируемые в океанах Земли в последние десятилетия, указывают на то, что процесс вышел за рамки природных колебаний.

Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте и Университета Квебека отследили колебания температуры в Атлантике примерно за 2900 лет, изучив керны отложений в канадской Арктике.

Отложения льда брались из озера Элсмир. Изменения температуры сильно влияют на этот регион. Более теплая вода Атлантики способствует повышению давления, что приводит к уменьшению толщины снежного покрова. Это, в свою очередь, означает меньший сток наносов. Осадочные керны показали регулярное повышение и понижение температуры Атлантики, а также то, что в последнее десятилетие наблюдается беспрецедентное увеличение скорости нагрева океана.

Ученые также сравнили части новой канадской Арктики с более короткими кернами отложений с более высоким разрешением из других мест, в том числе с керном у южного побережья Исландии, который охватывает последние 230 лет или около того. Взятые вместе, результаты показывают, что «недавнее потепление в Атлантике не имеет себе равных» как минимум за 2900 лет.

Есть естественные факторы, которые могут повлиять на сдвиг, но невозможно не учитывать влияние изменения климата.

По словам ученых, усиление тепла вызывает опасения по поводу того, как структура осадков может сместиться в местах, которые зависят от неорошаемого земледелия, а также по поводу риска более сильных ураганов в Атлантике.

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