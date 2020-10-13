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«Бобруйскагромаш» не может рассчитаться за электричество

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  • 13.10.2020, 19:16
  • 4,608
«Бобруйскагромаш» не может рассчитаться за электричество
иллюстрационное фото БелТА

У предприятия серьезные финансовые проблемы.

Карета превратилась в тыкву. Читатель телеграм-канала “Баста!“ пишет о проблемах на “Бобруйскагромаше”, которому грозят отключить электричество за неуплату:

"Не все так хорошо у бывшего доверенного лица АГЛ директора “Бобруйскагромаш” Лазаревич Надежды. Темпы роста объемов производства под угрозой, ну и конечно куда без социальной “поддержки” трудящихся в виде оптимизации, как сейчас называют сокращение.

До нового года нужно "оптимизировать" 150 человек, и начнут с пенсионеров. Также впервые за правление Лазаревич рабочим не дали около 20 процентов премии (минус 150 рублей), про ИТР там вообще лучше промолчать. Походу, карета превратилась в тыкву.…"

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