Инфекционист описал симптомы и риски при сочетании COVID-19 и гриппа 13.10.2020, 19:41

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ФОТО: ISTOCK.COM

Что будет, если заболеть одновременно и гриппом, и коронавирусной инфекцией?

О симптомах, диагностике и риске такого сочетания рассказал tut.by доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Никита Соловей.

Какими будут симптомы, если заболеть и гриппом, и COVID-19?

— COVID-19 является гриппоподобной, то есть похожей по течению на грипп, инфекцией и так же, как и грипп, сопровождается следующими симптомами:

высокой лихорадкой,

выраженным интоксикационным синдромом (слабость, потливость, головная боль, боли в мышцах, суставах и т. д.),

сухим кашлем.

Поэтому их сочетание по симптомам может быть неотличимо от любой из этих инфекций по отдельности.

В исследованиях, которые сравнивали клинику гриппа и COVID-19 между собой, показано, что нарушение восприятия запахов и вкуса, диарея, боль в лобной области чаще встречались при COVID-19, в то время как при гриппе чаще отмечались боли в горле, покраснение глаз, слезотечение, насморк, кашель с мокротой, чувство затрудненного вдоха.

Опасно ли это?

— Да, опасно, ведь факторы риска, предрасполагающие к тяжелому и осложненному течению данных инфекций, практически одни и те же. В частности, это

избыток массы тела (особенно патологическое ожирение);

пожилой возраст;

хронические сопутствующие заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, почек, печени;

онкопатология и другие.

Наслоение гриппа на COVID-19 и наоборот существенно усложняет лечение пациента (возникает необходимость применения сразу многих лекарственных средств, каждое из которых имеет свои побочные эффекты), может усугублять тяжесть его состояния, чаще сопровождаться наслоением бактериальной инфекции, с большей вероятностью приводит к инвалидизации или смертельному исходу, что уже показано в ряде исследований.

Часто ли такое бывает?

— Вероятность встретить сочетание гриппа и COVID-19 может варьироваться в зависимости от следующих факторов:

вакцинального статуса пациента (вакцинирован ли он от гриппа в текущем сезоне);

региона (в части регионов наблюдается круглогодичная циркуляция гриппа, Беларусь, к счастью, к ним не относится);

сезона (есть ли эпидемический подъем заболеваемости гриппом).

По данным уже опубликованных исследований частота встречаемости гриппа у пациентов с COVID-19 может варьироваться от 2−3% всех случаев (европейский регион и США) до 20−57% (Китайская Народная Республика, Иран). Однако следует понимать, что в странах Европы и Северной Америки на момент проведения опубликованных исследований встречаемость гриппа была минимальной из-за появления COVID-19 на фоне исчезающей циркуляции гриппа, поэтому, вероятно, сочетание COVID-19 и гриппа в будущем может регистрироваться гораздо чаще.

Как выявляется сочетание гриппа и COVID-19?

— Выявление сочетания гриппа и COVID-19 основано на получении результатов специальных лабораторных тестов.

В частности, для диагностики гриппа используют обнаружение антигена или генетического материала возбудителя (методом ПЦР) в смывах из носоглотки и ротоглотки пациента.

Для диагностики COVID-19 сейчас преимущественно используется ПЦР респираторных смывов, однако уже также появляются и методы детекции антигена вируса.

Кроме того, обе инфекции могут диагностироваться и серологически: обнаружением специфичных для них антител класса M и G в крови человека. Но надо помнить, что антитела не появляются быстро, иногда надо 7−10 дней от первых симптомов болезни, чтобы их обнаружить.

Как на COVID-19 влияет вакцинация от гриппа?

На ресурсах в интернете, предназначенных для ранней публикации значимых научных исследований, появились две работы, указывающие на потенциальное снижение тяжести COVID-19 у пациентов, вакцинированных от гриппа.

В частности, анализ более 92 тысяч подтвержденных случаев COVID-19 в Бразилии с учетом наличия или отсутствия вакцинации данных пациентов против гриппа показал, что у вакцинированных лиц шансы госпитализации в реанимационное отделение снижались на 8%, потребность в искусственной вентиляции легких — на 18%. Кроме того, на 17% реже регистрировались случаи неблагоприятного исхода заболевания.

Взаимосвязь между противогриппозной вакцинацией и тяжестью течения коронавирусной инфекции проанализирована и в различных регионах США среди лиц 65 лет и старше. Результаты были такими же: противогриппозная вакцинация уменьшает летальность от COVID-19.

Безусловно, данный вопрос нуждается в дополнительном изучении. Однако уже сегодня можно сказать, что противогриппозная вакцинация в период пандемии COVID-19 абсолютно показана и может защитить пациентов от множества дополнительных проблем.

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