Людмила Улицкая: Лукашенко — это фигура комическая абсолютно 13 13.10.2020, 20:11

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Людмила Улицкая

Фото: Facebook

Ситуация с диктатором просто выходит за пределы здравого смысла.

— То, что происходит в Беларуси, очень интересно, потому что у меня есть ощущение, что это пролог к каким-то очень большим изменениям на территории бывшего Советского Союза, который не перестал быть Советским Союзом, которому очень хочется в какой-то своей части остаться архаической совершенно последней империей, — рассуждает Людмила Улицкая на «Эхе Москвы». — История как бы идет своим ходом, а мы идем в другую сторону.

И вот эта вся ситуация сегодняшняя на эту очень архаическую государственность, которую мы наблюдаем у себя в стране сегодня и неожиданный бунт Беларуси — это мне жутко интересно.

Я не всё понимаю там, я не очень хорошо информирована. Не то что я сижу и целыми днями смотрю, что там происходит. Но, в принципе, то, что происходит, мне чрезвычайно интересно, и я думаю, надеюсь, что из этого произойдет какое-то благое дело для страны, для народа, для всего социума. Посмотрим. Я думаю, что долго это не продлиться, что это какой-то кусок, ограниченный по времени.

Потом эта скандальная, комическая, гротескная ситуация с Лукашенко. Она просто выходит за пределы здравого смысла. Это абсолютно уже делается какой-то сюжет для кинокомедии, если бы это не было так печально в смысле насилия, которое там происходит. Но если это отодвинуть в сторону, то это, конечно, фигура комическая абсолютно.

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