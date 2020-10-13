Срок самоизоляции из-за COVID-19 в Беларуси сокращен до 10 дней 1 13.10.2020, 20:16

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Ранее срок самоизоляции составлял 14 дней.

Срок пребывания на самоизоляции из-за COVID-19 сокращен в Беларуси с 14 до 10 дней, сообщает interfax.by.

Документом "актуализированы требования к соблюдению самоизоляции – срок пребывания в самоизоляции сокращен до 10 календарных дней с даты последнего контакта. Людям, находящимся в самоизоляции, разрешено в случае крайней необходимости посещать организацию здравоохранения для получения экстренной и (или) неотложной медицинской помощи", - говорится в комментарии.

Предусматривается также расширение перечня лиц, на которых не распространяются требования по соблюдению самоизоляции, прибывающих из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Это, в частности, главы и члены официальных делегаций; лица, следующие по территории Беларуси транзитом и имеющие документы, подтверждающие выезд в течение одних суток; белорусы и постоянно живущие в Беларуси иностранцы, которые прибывают из командировок; лица, которые перевозят стволовые клетки, органы для трансплантации.

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