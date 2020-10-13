Норвегия обвинила Россию в хакерской атаке на парламент в Осло
- 13.10.2020, 21:53
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Из почтовых ящиков некоторых представителей парламента были похищены крупные объемы данных.
Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде обвинила Россию в хакерской атаке на норвежский парламент - стортинг, о которой стало известно 24 августа. "Исходя из имеющейся у правительства информации, мы считаем, что Россия несет ответственность за эту операцию", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства во вторник, 13 октября, передает DW.
Атака на почтовые системы парламента названа в документе очень серьезным инцидентом, затрагивающим важнейший демократический институт Норвегии. "Растущее использование цифровых решений означает, что угрозы против нас также переместились на цифровую арену", - отмечается в заявлении.
Ранее руководитель IT-отдела норвежского парламента Марианна Андреассен сообщила, что стортинг стал жертвой кибератаки, направленной на внутреннюю систему электронной почты. Отмечалось, что из почтовых ящиков некоторых представителей парламента были похищены крупные объемы данных.