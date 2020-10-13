Белорусы пикетировали главный магазин Apple в Сан-Франциско 4 13.10.2020, 23:12

5,212

Пикет против цензуры проходил во время презентации новых iPhone.

Во вторник, 13 октября, компания Apple в своей штаб-квартире в Купертино презентовала новые смартфоны iPhone.

Белорусы во время презентации новых смартфонов пикетировали главный магазин Apple в Сан-Франциско.

Напомним, Apple потребовала от Telegram закрыть три канала с данными силовиков в Беларуси.

Позже в компании заявили, что не требовали удалить Telegram-каналы, но потребовали немедленно удалить любую информацию, раскрывающую чьи-либо данные в интернете без согласия этих лиц.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».