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Руководители Совета Европы выступили с заявлением по ситуации в Беларуси

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  • 14.10.2020, 8:00
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Руководители Совета Европы выступили с заявлением по ситуации в Беларуси
Фото: coe.int

Они осудили насилие в отношении мирных протестующих.

Председатель Комитета министров Совета Европы (СЕ) Милтиадис Варвициотис, президент Парламентской ассамблеи СЕ Рик Даемс и генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич 13 октября выступили с совместным заявлением по Беларуси, передает naviny.media.

В документе, опубликованном на сайте СЕ, говорится, что произошедшие после президентских выборов в Беларуси события, а также репрессии со стороны властей «по-прежнему вызывают наибольшую озабоченность».

Руководители Совета Европы подчеркнули, что свобода собраний и свобода выражения мнений являются фундаментальными европейскими ценностями, требующими уважения. Они констатировали, что «насилие против мирных демонстрантов недопустимо», и отдельно призвали «строго соблюдать права журналистов».

«Мы самым решительным образом осуждаем любое дальнейшее применение насилия в Беларуси, включая непропорциональное применение силы властями против протестующих, о чем уже недавно заявлялось», — говорится в заявлении.

«Непозволительно, чтобы на нашем континенте происходили массовые аресты и жестокое обращение с мирными демонстрантами, — отметили руководители СЕ. — Мы твердо напоминаем о своей позиции: все задержанные должны быть освобождены; необходимо начать искренний и уважительный диалог с представителями гражданского общества с учетом долгожданной конституционной реформы».

«Окончание кризиса и проведение полноценных реформ нельзя обсуждать только с провластными силами. Без участия всех, в том числе тех, кто выступает против власти, успеха не добиться. Совет Европы готов помочь Беларуси на пути к действительным реформам», — подчеркивается в документе.

26 августа Даемс, Варвициотис и Пейчинович-Бурич выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что все задержанные демонстранты должны быть немедленно освобождены, любое жестокое обращение в отношении граждан необходимо прекратить, надлежит также провести прозрачное расследование всех случаев жестокости со стороны силовиков. «Легитимность не может исходить из репрессий. Она исходит из свободного, справедливого и основанного на верховенстве закона избирательного процесса», — отмечалось в заявлении.

«Мы все желаем, чтобы однажды Беларусь присоединилась к нашей европейской семье общих ценностей, став полноправным членом Совета Европы. Совет Европы готов работать над реализацией плана действий по сближению белорусского законодательства с европейскими демократическими стандартами. Совет Европы, обладая своими знаниями и опытом, готов поддержать такой диалог в сотрудничестве с другими международными партнерами. В частности, мы готовы поддержать необходимые конституционные реформы», — подчеркивали руководители СЕ.

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