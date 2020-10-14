Смертельная ошибка для диктатора 12 Егор Седов

14.10.2020, 7:49

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Фото: «Радыё Свабода»

Лукашенко «наломал дров» в критической ситуации.

В Беларуси происходит нечто противоположное тому, что было в РФ (прежде всего в Москве) в 2011-2012-м. Тогда много грозились, но до мая разгонять боялись: а вдруг побьют номенклатурного сынка?

Почему? Вероятно, никакой номенклатуры в нашем понимании в Беларуси нет. Есть Лука и семья. Все остальное — обслуга. Ну, примерно как в средневековом Сиаме, наполненном великим множеством принцев. Там, правда, было еще круче: социальная (а не санитарная, которую у нас зачем-то называют социальной) дистанция между королем и наследником больше, чем между наследником и последним из рабов.

Ну и понятно, что при таком отрыве от людей Лукашенко не может не наделать ошибок в критической ситуации.

Кстати, помянутые сиамские короли тоже натворили глупостей. В итоге их династия перестала существовать, всевластный король помер от голода в джунглях…

Так вот, попытка разогнать марш пенсионеров, перцовый газ в лицо и т. д. — это очередное бесчеловечное преступление, само собой. Но это еще и смертельная ошибка для диктатора.

Егор Седов, «Фейсбук»

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