закрыть
14 октября 2020, среда, 9:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«В Беларуси Лукашенко обоснованно считают узурпатором и бандитом»

6
  • 14.10.2020, 8:33
  • 7,370
«В Беларуси Лукашенко обоснованно считают узурпатором и бандитом»
Леонид Гозман

Хороших ходов у него просто нет.

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман прокомментировал «Голосу Америки» объявленный Светланой Тихановской ультиматум Лукашенко. По его мнению, это крайне необходимый шаг оппозиционного политика.

«Разумеется, Тихановская находится в весьма непростом положении, – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – Члены Координационного совета в тюрьме, как и ее муж. Она в Литве и вынуждена рисковать. Однако этот шаг не только очень рискованный, но и правильный, с моей точки зрения».

Потому что надо выйти за пределы круга, по которому развиваются события, объяснил Леонид Гозман: «Идут бесконечные марши – «Марш пенсионеров», «Марш врачей», «Марш гордости» … Это все идет по кругу и надо как-то изменить статус-кво. Кроме того, какими бы ни были мужественными и героическими белорусы, определенная усталость в рядах протестующих неизбежна. А Тихановская своим ультиматумом дает новый импульс всему происходящему».

Причем, она дает импульс и протестующим людям, и власти, утверждает политик: «Власть ведь тоже будет готовиться к этому дню. А готовиться она будет тупо, как и все, что она делает. Соответственно, власть будет сама своими действиями агитировать за продолжение протеста. И Лукашенко будет работать на протест. Хороших ходов у него просто нет».

Разумеется, Лукашенко не собирается выполнять требования ультиматума, подчеркнул Леонид Гозман. Как ему кажется, это наверняка понимает и сама Тихановская: «Так что борьба вступает в решающую фазу. Да, протестующие пока не могут мирными средствами свергнуть Лукашенко. Но и президент не может управлять страной. Управление страной требует определенного уровня согласия со стороны подданных. В Беларуси же Лукашенко вполне обоснованно считают узурпатором и бандитом, который обманом захватил президентский дворец. В такой ситуации управлять страной невозможно».

В конце концов, Путин может прийти к пониманию простой вещи, что проще поменять Лукашенко на кого-нибудь другого, заключил Леонид Гозман.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский
Умер великий белорусский правозащитник, человек-легенда Валерий Щукин
Умер великий белорусский правозащитник, человек-легенда Валерий Щукин