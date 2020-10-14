«В Беларуси Лукашенко обоснованно считают узурпатором и бандитом» 6 14.10.2020, 8:33

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Леонид Гозман

Хороших ходов у него просто нет.

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман прокомментировал «Голосу Америки» объявленный Светланой Тихановской ультиматум Лукашенко. По его мнению, это крайне необходимый шаг оппозиционного политика.

«Разумеется, Тихановская находится в весьма непростом положении, – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – Члены Координационного совета в тюрьме, как и ее муж. Она в Литве и вынуждена рисковать. Однако этот шаг не только очень рискованный, но и правильный, с моей точки зрения».

Потому что надо выйти за пределы круга, по которому развиваются события, объяснил Леонид Гозман: «Идут бесконечные марши – «Марш пенсионеров», «Марш врачей», «Марш гордости» … Это все идет по кругу и надо как-то изменить статус-кво. Кроме того, какими бы ни были мужественными и героическими белорусы, определенная усталость в рядах протестующих неизбежна. А Тихановская своим ультиматумом дает новый импульс всему происходящему».

Причем, она дает импульс и протестующим людям, и власти, утверждает политик: «Власть ведь тоже будет готовиться к этому дню. А готовиться она будет тупо, как и все, что она делает. Соответственно, власть будет сама своими действиями агитировать за продолжение протеста. И Лукашенко будет работать на протест. Хороших ходов у него просто нет».

Разумеется, Лукашенко не собирается выполнять требования ультиматума, подчеркнул Леонид Гозман. Как ему кажется, это наверняка понимает и сама Тихановская: «Так что борьба вступает в решающую фазу. Да, протестующие пока не могут мирными средствами свергнуть Лукашенко. Но и президент не может управлять страной. Управление страной требует определенного уровня согласия со стороны подданных. В Беларуси же Лукашенко вполне обоснованно считают узурпатором и бандитом, который обманом захватил президентский дворец. В такой ситуации управлять страной невозможно».

В конце концов, Путин может прийти к пониманию простой вещи, что проще поменять Лукашенко на кого-нибудь другого, заключил Леонид Гозман.

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