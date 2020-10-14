Уязвимое место Путина 14.10.2020, 8:58

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У ЕС есть очевидное средство, чтобы ответить на отравление Навального.

"Евросоюз вводит лишь малодушные санкции. При этом существует очевидное средство для того, чтобы нанести удар по шефу Кремля - нужно лишь осмелиться его применить", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung (перевод - inopressa.ru).

"Одним из популярных заблуждений нашего времени является предположение, что санкции не действуют. Но пример 2015 года показывает, насколько верным может быть обратное, - указывает журналист Даниэль Бресслер. - После того, как на сирийско-турецкой границе был сбит российский истребитель, президент России Владимир Путин отреагировал быстро и бескомпромиссно. Он запретил россиянам ездить в отпуск в Турцию и прекратил инвестиции. Экономические последствия жестко ударили по Турции. Лишь когда Реджеп Тайип Эрдоган покорился, Путин ослабил наказание. Шеф Кремля знает толк в санкциях и понимает, насколько болезненными они могут быть - при условии их правильного использования. Именное поэтому последние новости из Люксембурга вряд ли его встревожат".

"Там министры иностранных дел Европейского Союза приняли решение не оставлять без ответа применение химического боевого вещества в отношении российского оппозиционера Алексея Навального. По инициативе Германии и Франции они решили ввести санкции. Теперь процесс запущен, но он сложен, - отмечает издание. - (...)В ЕС санкции должны быть убедительно обоснованы для достижения необходимого единогласия. (...) Кроме того, европейцы считают себя связанными принципом соразмерности. Чем тяжелее будут экономические последствия санкций для широких масс населения, тем серьезнее должен быть проступок, подлежащий наказанию. Даже в случае противоречащей международному праву аннексии украинского Крыма и применяемой Россией на востоке Украины военной силы ЕС и другие западные государства ввели хотя и ощутимые для российской экономики, но не угрожающие ее существованию санкции".

"Если они и оказали воздействие, то благодаря связанному с ними предупредительному эффекту. Путин понял, что каждая дальнейшая военная эскалация окажется дороже. Если в начале своих агрессивных действий против Украины он предполагал, что Запад ограничится безобидным ворчанием, то теперь ему приходится принимать в расчет растущую экономическую и политическую цену", - говорится в статье.

"(...) По логике своего собственного мира Путин считает себя абсолютно правым. Он считает справедливым, что российские спецслужбы ликвидируют за границей мнимых предателей и противников. И он также считает себя вправе поступать с российской оппозицией так, как ему кажется необходимым. Насколько невозможно выяснить со стороны, кто и когда отдал приказ об отравлении Навального и кто его исполнил, настолько же ясно, что совершение преступлений стало возможным в системе Путина. И в системе Путина, где за Навальным круглые сутки велась слежка, они также покрываются. Навальный считает президента человеком, который хотел заставить его замолчать. Возможно, это так, возможно, и нет. Ясно лишь одно: Путин знает тех, кто совершил преступление", - уверен автор статьи.

"Санкции против сотрудников спецслужб и лиц, ответственных за российское химическое оружие, вероятно, имеют правильную направленность. Но если они ударят лишь по некоторым людям, они не произведут сильного впечатления. Они могут даже оказаться контрпродуктивными, если Путин увидит их такими, какие они есть: малодушными. При этом существует одно подходящее средство. Те, кто извлекают выгоду из системы Путина, как правило, не являются утопистами. Они любят пользоваться плодами своего богатства. В том числе с удовольствием и на Западе. Тот, кто нанесет удар по этим людям, нанесет удар и по Путину", - заключает Süddeutsche Zeitung.

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