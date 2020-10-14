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Нейтралитет закончился

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  • Андрей Зубов
  • 14.10.2020, 9:15
  • 5,739
Нейтралитет закончился
Андрей Зубов
Фото: RFE/RL

Для настоящего лидера революции, белорусского народа, открылись новые перспективы.

Вчерашний день в Минске многое решил.

Во-первых, он окончательно решил проблему - кто такой тиран Лукашенко - человек, который пусть и заблуждаясь во многом, все же хочет, чтобы его любили и благодарили белорусы, или чудовище, для которого единственная ценность - власть любой ценой. Я надеялся, знаю, многие обличат меня в наивности, что он человек. Вчера у него был шанс начать уход от власти по-человечески. Этот шанс он не использовал, поскольку он - чудовище, и все человеческое, в том числе и любовь к народу одной с ним крови ему не свойственна. У него заметна только любовь к себе - а это уже чистый сатанизм.

Во-вторых, вчерашний день окончательно ответил на вопрос о политическом разуме тирана. Я думал, что он уже понял простую истину - у протеста в Беларуси есть люди-символы, но нет людей-лидеров. Он хотел принудить томящихся за решеткой его противников к сотрудничеству с ним и так обезглавить протест. Но у протеста не одна, не три и не 12 голов - у него миллион голов. В этом суть нынешнего демократического протеста в Беларуси. Сатанински соблазняя заключенных, тиран добился только одного - те, кто польстились, уже забыты народом, те кто отвергли соблазн - стали героями. К сожалению Лукашенко и его советники просто неумны. Они действуют по разработкам доинтернетного века, а на дворе ныне иное время. Даже если бы все сидельцы пошли на сговор с Лукашенко, это никак не отразилось бы на протесте. Просто протест нашел бы себе иные персональные символы - разве мало в мире достойных белорусов! Но, слава Богу, народ не обманулся. Ни Виктор Бабарико, ни Сергей Тихановский, ни Мария Колесникова, ни Виталий Шкляров на сговор с тираном не пошли. Сергей успел даже напутствовать Светлану по телефону - "будь жестче! скоро все это закончится". И Светлана пообещала ему - "буду жестче".

В-третьих, раскрылась вся бесконечная подлость Лукашенко. Как теперь ясно, он встречался в тюрьме с 12-ю давно лишенными свободы представителями оппозиции, и дал впервые с мая поговорить по телефону со Светланой Тихановской ее мужу Сергею, томящемуся в его застенке, не для того, чтобы открыть диалог с оппозицией, а для того, чтобы соблазнить домом и "комфортом" домашнего ареста исстрадавшихся за решеткой сидельцев, брошенных в тюрьмы по его злобной воле. Платой за смягчение условий содержания должно было стать согласие на сотрудничество с тираном, что и продемонстрировали Юрий Воскресенский и Дмитрий Рабцевич, которые согласились, тут же были переведены под домашний арест и тут же объявили, что будут работать над поправками к лукашенковской конституции и над списком тех в застенке, кто "не так опасен" и кому можно смягчить режим. Мне этот соблазн напомнил "В круге первом", когда директор шарашки соблазняет икрой, водкой, возвращением к жене и отдыхом на южном курорте изголодавшегося заключенного инженера Глеба Нержина, если тот начнет работу над приборами слежки. Подлость? - да, подлость.

И, в-четвертых, именно раздосадованный отказом большинства вызванных им "на разговор" сидельцев (Мария Колесникова, должно быть просто отказалась участвовать в этой подлой встрече), Лукашенко отдал приказ бить нещадным боем демонстрантов. Так протест не раскалывают, так его только мобилизуют. Но в своем осатанении тиран этого уже не понимает.

И так, к сегодняшнему дню Беларусь имеет узурпатора, который не погнушается никакими средствами, чтобы сохранить власть, пойдет на любую подлость, на любую жестокость, если надо - то и на кровь своего народа, большую кровь.

Он полностью потерял рукопожатность Европы, всего демократического мира. Ему уже все равно. Мир признал Светлану Тихановскую и потому Лукашенко о международной легитимации своей власти больше не думает, но если он закрепится у власти, то тем самым он и сделает ее законной, как Ким в Северной Корее.

Символы, выдвинутые Белорусской оппозицией оказались достойными и мужественными людьми. Радостно увидеть, что Виктор Дмитриевич Бабарико, как и Сергей Леонидович Тихановский, и Мария Колесникова - мужественные и честные борцы за честь своего народа, которые никогда не согласятся на подлый сговор с тираном.

И, наконец, последнее. Для настоящего лидера Белорусской революции - для белорусского народа остался один путь - путь бескомпромиссной борьбы с тираном, обезумевшим от страха потерять свою бандитскую власть над страной. И все белорусы, мужественные и честные, не исключая и "силовиков" должны теперь сделать выбор - с кем они. Нейтралитет закончился вчера кровью на улицах Минска.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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