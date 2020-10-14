Специалисты выяснили, как правильно пользоваться перчатками, чтобы не заразиться COVID-19 1 14.10.2020, 9:18

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Не все так просто, как кажется на первый взгляд.

COVID-19 – опасное инфекционное вирусное заболевание. Чтобы избежать возможного заражения, важно соблюдать меры профилактики, в частности, использовать индивидуальные средства защиты. К числу последних многие относят ношение перчаток в общественных местах. Но не все так просто! Насколько эта мера оправдана, пишет сайт healthinfo.ua.

Насколько обосновано использование перчаток в продуктовом магазине

Поскольку количество новых жертв COVID-19 растет, еще раз напомним о мерах защиты от коронавируса. Помимо рекомендаций обязательного ношения маски при посещении магазина или аптеки, наверняка вас интересует и вопрос, насколько обосновано использование перчаток в продуктовом магазине. Узнаем, что по этому поводу думает доктор медицины, врач-инфекционист из всемирно известной Кливлендской клиники Alan Taege.

В частности, доктор Taege отмечает, что действительно в общественных местах можно увидеть людей в перчатках. Нельзя сказать, что это неверно. Но, к сожалению, большинство людей носят или снимают перчатки неправильно, что в конечном итоге лишает смысла их использования.

Имеется немало факторов, которые снижают эффективность перчаток как средства индивидуальной защиты от инфекции. Ими могут быть разрыв перчатки, неправильное надевание и снимание перчаток, но что особенно важно, так это то, что перчатки дают нам ложное ощущение безопасности. В конечном итоге, коронавирус может попасть на перчатки, а вы, прикасаясь к своему лицу, можете сами себя заразить. Поэтому от перчаток может быть больше вреда, чем пользы.

Перчатки обеспечивают хорошую защиту только в том случае, если при этом строго соблюдаются профилактические санитарно-гигиенические меры, что нельзя сказать о большинстве из нас.

Как уберечься от коронавируса

Поэтому доктор Taege рекомендует ходить в магазин без перчаток и выполнять следующие действия:

Не прикасаться к лицу.

Не прикасаться к телефону.

Соблюдать социальную дистанцию (не менее 2 м).

Ограничить количество предметов или поверхностей, к которым вы прикасаетесь (например, сейчас не время рыться в куче яблок).

Носить маску. Не прикасаться к маске, когда она у вас на лице.

Дезинфицировать руки (если это возможно), когда вы садитесь в свою машину и сразу же по приезду домой после выгрузки купленных продуктов.

Все это разумные меры, которые помогают избежать заражения коронавирусом в магазине.

Таким образом, польза от перчаток спорна. Микробы с ваших перчаток могут попасть на другие поверхности и предметы, к которым вы прикасаетесь. Вот почему ношение перчаток не является эффективным, особенно когда мы роемся в перчатках в своей сумочке или набираем текст на телефоне.

Коронавирус может проникнуть в ваш организм через слизистые оболочки в носу или во рту. Он не попадает в организм через руки, но вирус с ваших рук может перемещаться на слизистые. Причем он гораздо лучше удерживается на латексе перчаток, чем на коже ваших рук.

Тем, кто постоянно носит перчатки, следует остерегаться перекрестного заражения. В противном случае перчатки не обеспечивают вам защиту. Никогда не используйте перчатки повторно.

Многие люди неправильно снимают перчатки, что повышает риск заразить себя и других, подчеркивает доктор Taege.

Как правильно снимать перчатки

Доктор Taege объяснил, как безопасно снимать перчатки:

Возьмитесь за внешний край перчатки у запястья, при этом не касайтесь кожи.

Снимите перчатку с руки, одновременно выворачивая ее наизнанку.

Продолжая держать снятую перчатку в другой руке, снимите с этой руки перчатку, держась пальцами у запястья за внутреннюю сторону перчатки.

Снимая перчатку со второй руки, также выворачивайте ее наизнанку. Первая снятая перчатка должна остаться внутри второй снятой перчатки.

Необходимо сразу выбросить перчатки в специальный контейнер для использованных перчаток и масок. Не оставляйте их на стоянке автомобиля, в магазинных корзинах и не используйте их повторно.

После того, как вы сняли перчатки, обязательно вымойте руки или продезинфицируйте их санитайзером.

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