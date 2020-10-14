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«Вот еще чуть-чуть — и конец этой власти»

  • 14.10.2020, 9:42
«Вот еще чуть-чуть — и конец этой власти»
Фото: ТАСС

Революция изменила сознание белорусов.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал откровенное письмо читательницы, жизнь которой резко изменилась после 10 августа.

«Моя жизнь резко изменилась 10 августа, когда я не смогла дозвониться к сыну, - пишет наша читательница. - Его похитили в Минске, когда он возвращался домой с выборов. 10 августа я узнала, что в Минске есть тюрьма Окрестино. Пять долгих дней и ночей я с другими матерям и родственниками провели под стенами этого концлагеря.

Вам не передать словами, что мы пережили за эти дни. Ты стоишь возле этих стен и не знаешь, там вообще твой ребенок или в другом месте. Молишься, чтобы только был жив.

Когда по ночам были слышны крики, я не могла разобрать, мой ли ребенок кричит или нет. Я ни разу не слышала его крика, я ни разу не поднимала на него руку, а сейчас какие-то мрази бьют моего сына просто ни за что. Я бросалась к каждой машине «скорой», которая выезжала с ворот этой тюрьмы. Врачи тайком выбрасывали записки с фамилиями тех, кого везут. Многие плакали, они такого ужаса не видели.

Я не знаю, откуда взялись силы стоять, иногда приседать на траву. Может, потому что я не была одна. Совсем незнакомые люди и волонтеры поддерживали друг друга.

Только на пятые сутки я нашла в списках своего сына. Получается, за день до этого его провезли мимо меня в автозаке в слуцкое ЛТП.

Я поехала туда забрать его. Боялась лишний раз задать ему вопрос. Я даже представить не могу, что там пришлось пережить, молодому мужчине, которого никто никогда не бил. По состоянию здоровья он не был в армии, а сейчас побыл в плену у своих же белорусов.

Вот еще чуть-чуть и все, конец этой власти, которая стольких людей избила, покалечила и убила. Не пугайте друг друга кризисами, «война» уже началась. Она происходит прямо сейчас на улицах Беларуси. И вы собираетесь терпеть это еще пять лет?»

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