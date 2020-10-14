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Ученые: Температура воды в Атлантике стала самой высокой за три тысячи лет

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  • 14.10.2020, 9:59
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Ученые: Температура воды в Атлантике стала самой высокой за три тысячи лет

Сотрудники Массачусетского университета провели точные измерения.

Когда ученые говорят, что Мировой океан продолжает нагреваться, то это звучит, как правило, слишком абстрактно.

Конкретику вносят результаты нового исследования, согласно которым в последнее десятилетие вода в Атлантическом океане прогрелась до рекордных за почти три тысячи лет температур.

Температура воды в океане циклически меняется в течение десятков и сотен лет, плавно повышаясь или опускаясь. Но температурные изменения, фиксируемые в океанах Земли в последние десятилетия, указывают на то, что процесс вышел за рамки природных колебаний. И это не сулит ничего хорошего — стремительно нагревающиеся океаны провоцируют разрушительные ураганы, которые в последнее время стали происходить заметно чаще, пишет lenta.ua.

Сотрудники Массачусетского университета в Амхерсте и их коллеги из Университета Квебека решили проследить за изменением температуры воды в Атлантике за последние 2900 лет — для этого ученые изучили донные отложения в арктических районах Канады.

"Осадочные породы показали, что температура океанской воды подвержена циклическим колебаниям, но в последние десятки лет воды Атлантики нагреваются слишком стремительно. Уже сейчас можно говорить о рекордной за 2900 лет температуре, а она, что самое тревожное, продолжает расти", — отмечают авторы исследовательского проекта.

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