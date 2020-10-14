Ученые: Температура воды в Атлантике стала самой высокой за три тысячи лет 3 14.10.2020, 9:59

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Сотрудники Массачусетского университета провели точные измерения.

Когда ученые говорят, что Мировой океан продолжает нагреваться, то это звучит, как правило, слишком абстрактно.

Конкретику вносят результаты нового исследования, согласно которым в последнее десятилетие вода в Атлантическом океане прогрелась до рекордных за почти три тысячи лет температур.

Температура воды в океане циклически меняется в течение десятков и сотен лет, плавно повышаясь или опускаясь. Но температурные изменения, фиксируемые в океанах Земли в последние десятилетия, указывают на то, что процесс вышел за рамки природных колебаний. И это не сулит ничего хорошего — стремительно нагревающиеся океаны провоцируют разрушительные ураганы, которые в последнее время стали происходить заметно чаще, пишет lenta.ua.

Сотрудники Массачусетского университета в Амхерсте и их коллеги из Университета Квебека решили проследить за изменением температуры воды в Атлантике за последние 2900 лет — для этого ученые изучили донные отложения в арктических районах Канады.

"Осадочные породы показали, что температура океанской воды подвержена циклическим колебаниям, но в последние десятки лет воды Атлантики нагреваются слишком стремительно. Уже сейчас можно говорить о рекордной за 2900 лет температуре, а она, что самое тревожное, продолжает расти", — отмечают авторы исследовательского проекта.

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