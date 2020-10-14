Азербайджан нанес удар по ракетному комплексу на территории Армении 14.10.2020, 11:03

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В Ереване заявили, что оставляют за собой право на ответные удары.

Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по территории Армении, уничтожив готовый к пуску ракетный комплекс. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны Азербайджана, сообщает РБК.

«14 октября около 08:36 было зафиксировано размещение армянскими вооруженными силами очередного оперативно-тактического ракетного комплекса с баллистическими ракетами в приграничных районах Армении вблизи оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана. Оперативно-тактические ракеты были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана с целью нанесения потерь среди мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства.

«В целях обеспечения безопасности гражданского населения как легитимная военная цель ракетный комплекс, находящийся на стартовой позиции, был выведен из строя точным упреждающим ударом», — отметили в Минобороны.

В Минобороны Армении заявили, что удар был нанесен «всего лишь на основании предположений о том, что эта техника была готова ударить по мирным населенным пунктам Азербайджана».

«Излишне отметить, что это утверждение министерства обороны Азербайджана не может иметь какого-либо обоснования. Фактически военно-политическое руководство этой страны позволяет себе всего лишь на основе предположений обстреливать боевую технику, находящуюся на территории Республики Армения и осуществляющую обычное боевое дежурство», — отметили в армянском военном ведомстве.

Там добавили, что «отныне вооруженные силы Республики Армения оставляют за собой право по той же логике атаковать любой военный объект или передвижения на территории Азербайджана», ответственность «за процесс изменения зоны боевых действий» в Ереване возложили на Баку.

Азербайджанские военные отметили также, что в 01:00 ночи «на том же направлении» были уничтожены ракетные комплексы, выведенные на стартовые позиции.

Ранее, 11 октября, в Баку заявили о ракетном ударе по азербайджанскому городу Гянджа, в результате которого под удар попали жилые дома, погибли десять человек, десятки пострадали, в том числе дети. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в том, что он лично санкционировал удар.

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