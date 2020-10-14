закрыть
14 октября 2020, среда, 11:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Дмитрий Дащинский: Произошло объединение белорусской нации

  • 14.10.2020, 11:13
  • 1,383
Дмитрий Дащинский: Произошло объединение белорусской нации
Дмитрий Дащинский

Один из самых титулованных белорусских спортсменов поддержал своих коллег.

Двукратный призер Олимпийских игр Дмитрий Дащинский высказал свою точку зрения о событиях в Беларуси после выборов, сообщает «Белсат».

– Это ситуация ненормальная. Романовская находится на реабилитации. У нее индивидуальный график. Это не как на заводе, когда ты пришел и работаешь на станке. Если мы говорим о спортсмене высочайшего класса, то нужен индивидуальный подход.

- Романовскую пришли поддержать многие из команды. Как в целом на это отреагировала команда?

– Ребята без проблем пришли, кто был свободен от тренировок. Команда Сашу поддердивает на сто процентов.

- Когда вы выступали, была ли такая идеологическая работа?

– До последних выборов было все по-другому. Сейчас ситуация поменялось. Хотя были времена, когда мне рекомендовали не давать интервью Tut.by. Иногда моменты возникали, но не так как сейчас, конечно. В какую-то войну это превратилось.

- Продолжается грустная история с Николаем Козеко.

– Всех подробностей не знаю. Но если административное нарушение погашено, то какие претензии могут быть? Если так, то это, наверное, не правильно.

- Как вы относитесь к ситуации в стране после 9 августа?

– Естественно, отношение негативное. Если посмотреть как проходят суды… Как-то однобоко все это проходит, странно выглядит. Понятно, что можно прикрыться каким-то указами, законами. Но если это мирная демонстрация, то за что людей задерживать? Если есть нарушения, которые угрожают безопасности, чьей-то жизни, то это одно. Когда люди мирно высказываются… Не понимаю, почему это нельзя делать в такой форме.

- Как можно так относиться к спортсменам, которые так много отдали родине?

– Я не понимаю этого. Люди высказали свою точку зрения, в конституции написано, что люди имеют право выражать свою точку зрение. Это выглядит, как принуждение к тому, чтобы спортсмены поменяли свои взгляды. Конечно, это некрасиво. Это выглядит, как воздействие административным ресурсом.

- Гандбольный «Витязь» сняли с чемпионата. Если спортсмены начнут бастовать, не выходить на площадки, это что-то даст? Или спортивные бюрократы непреклонные?

– Я задумывался об этом. Судя по тому, что увольняют ведущих спортсменов, навряд ли это что-то решит. Большого смысла в этом, наверное, нет.

- Что нужно, чтобы белорусская нация объединилась?

– Объединение однозначно произошло. Люди больше окунулись в политику. Раньше все тихо было, многие не ходили на выборы, не задумывались К сожалению, такие действия силовиков да и вся предвыборная компания показала, что надо активнее гражданам участвовать в политической жизни.

Белорусам хочу пожелать терпения, веры в будущее, что они добьются того, чего хотят, – сказал Дащинский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский
Умер великий белорусский правозащитник, человек-легенда Валерий Щукин
Умер великий белорусский правозащитник, человек-легенда Валерий Щукин