Дмитрий Дащинский: Произошло объединение белорусской нации 14.10.2020, 11:13

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Дмитрий Дащинский

Один из самых титулованных белорусских спортсменов поддержал своих коллег.

Двукратный призер Олимпийских игр Дмитрий Дащинский высказал свою точку зрения о событиях в Беларуси после выборов, сообщает «Белсат».

– Это ситуация ненормальная. Романовская находится на реабилитации. У нее индивидуальный график. Это не как на заводе, когда ты пришел и работаешь на станке. Если мы говорим о спортсмене высочайшего класса, то нужен индивидуальный подход.

- Романовскую пришли поддержать многие из команды. Как в целом на это отреагировала команда?

– Ребята без проблем пришли, кто был свободен от тренировок. Команда Сашу поддердивает на сто процентов.

- Когда вы выступали, была ли такая идеологическая работа?

– До последних выборов было все по-другому. Сейчас ситуация поменялось. Хотя были времена, когда мне рекомендовали не давать интервью Tut.by. Иногда моменты возникали, но не так как сейчас, конечно. В какую-то войну это превратилось.

- Продолжается грустная история с Николаем Козеко.

– Всех подробностей не знаю. Но если административное нарушение погашено, то какие претензии могут быть? Если так, то это, наверное, не правильно.

- Как вы относитесь к ситуации в стране после 9 августа?

– Естественно, отношение негативное. Если посмотреть как проходят суды… Как-то однобоко все это проходит, странно выглядит. Понятно, что можно прикрыться каким-то указами, законами. Но если это мирная демонстрация, то за что людей задерживать? Если есть нарушения, которые угрожают безопасности, чьей-то жизни, то это одно. Когда люди мирно высказываются… Не понимаю, почему это нельзя делать в такой форме.

- Как можно так относиться к спортсменам, которые так много отдали родине?

– Я не понимаю этого. Люди высказали свою точку зрения, в конституции написано, что люди имеют право выражать свою точку зрение. Это выглядит, как принуждение к тому, чтобы спортсмены поменяли свои взгляды. Конечно, это некрасиво. Это выглядит, как воздействие административным ресурсом.

- Гандбольный «Витязь» сняли с чемпионата. Если спортсмены начнут бастовать, не выходить на площадки, это что-то даст? Или спортивные бюрократы непреклонные?

– Я задумывался об этом. Судя по тому, что увольняют ведущих спортсменов, навряд ли это что-то решит. Большого смысла в этом, наверное, нет.

- Что нужно, чтобы белорусская нация объединилась?

– Объединение однозначно произошло. Люди больше окунулись в политику. Раньше все тихо было, многие не ходили на выборы, не задумывались К сожалению, такие действия силовиков да и вся предвыборная компания показала, что надо активнее гражданам участвовать в политической жизни.

Белорусам хочу пожелать терпения, веры в будущее, что они добьются того, чего хотят, – сказал Дащинский.

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