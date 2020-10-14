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Стали известны подробности санкций ЕС против России из-за отравления Навального

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  • 14.10.2020, 11:39
  • 6,336
Стали известны подробности санкций ЕС против России из-за отравления Навального

В списке — физические лица и компания.

Комитет постоянных представителей ЕС одобрил санкции против 6 физических лиц и 1 компании из России в связи с отравлением "Новичком" оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.

"Послы ЕС дали зеленый свет санкциям в отношении 6 человек и 1 компании, ответственных за отравление Алексея Навального. Решение должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС завтра", - написал он.

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