Медики назвали напиток, который помогает уберечься от COVID-19

Медики назвали напиток, который помогает уберечься от COVID-193
- 14.10.2020, 12:00
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Для профилактики заболевания его нужно чередовать со схожими продуктами.
Для профилактики коронавируса необходимо включить в свой рацион продукты, которые помогают организму справляться с вирусами и бактериями.
Чтобы укрепить иммунитет и максимально обезопасить себя в период пандемии, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова посоветовала включить в свой рацион кисло-молочные продукты. Она уточнила, что при склонности к запорам нужно покупать кефир, у которого срок годности не более трех дней, а при проблемах со сном – пить кефир за полчаса до отправления в постель, пишет cursorinfo.co.il.
Однако одним только кефиром ограничиваться не стоит – его лучше чередовать с ряженкой и йогуртом.
«У кефира есть противопоказания. Если у людей повышенная кислотность желудка, то кефир нужно выбирать в начале срока годности, потому что при хранении кислотность этого напитка повышается. Кроме того, в кефире содержится небольшое количество спирта, который образуется при брожении при технологическом производстве кефира.
Стакан или полстакана кефира – эта дозировка считается безопасной как для взрослых, так и для детей», – предупредила врач.