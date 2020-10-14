закрыть
14 октября 2020, среда, 13:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики назвали напиток, который помогает уберечься от COVID-19

3
  • 14.10.2020, 12:00
  • 7,580
Медики назвали напиток, который помогает уберечься от COVID-19

Для профилактики заболевания его нужно чередовать со схожими продуктами.

Для профилактики коронавируса необходимо включить в свой рацион продукты, которые помогают организму справляться с вирусами и бактериями.

Чтобы укрепить иммунитет и максимально обезопасить себя в период пандемии, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова посоветовала включить в свой рацион кисло-молочные продукты. Она уточнила, что при склонности к запорам нужно покупать кефир, у которого срок годности не более трех дней, а при проблемах со сном – пить кефир за полчаса до отправления в постель, пишет cursorinfo.co.il.

Однако одним только кефиром ограничиваться не стоит – его лучше чередовать с ряженкой и йогуртом.

«У кефира есть противопоказания. Если у людей повышенная кислотность желудка, то кефир нужно выбирать в начале срока годности, потому что при хранении кислотность этого напитка повышается. Кроме того, в кефире содержится небольшое количество спирта, который образуется при брожении при технологическом производстве кефира.

Стакан или полстакана кефира – эта дозировка считается безопасной как для взрослых, так и для детей», – предупредила врач.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский
Умер великий белорусский правозащитник, человек-легенда Валерий Щукин
Умер великий белорусский правозащитник, человек-легенда Валерий Щукин