Главная интрига с опросом Зеленского Владимир Фесенко

14.10.2020, 13:02

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Это эксперимент.

Об инициативе президента Владимира Зеленского о проведении опроса 25 октября.

Это «электоральное оружие двойного действия»: с одной стороны — эксперимент с реализацией предвыборного обещания Владимира Зеленского о всенародных опросах (по швейцарскому образцу), с другой — предвыборная технология.

Как предвыборную технологию ее оценивают чаще всего с точки зрения электоральной мобилизации молодых сторонников Зеленского и Слуги народа. Но удастся ли это сделать без голосования на избирательных участках? Не уверен. К тому же еще не ясно, кого этот опрос больше мотивирует — молодежь или пенсионеров.

А вот где уже есть несомненный эффект — так это перепрограммирование финального этапа избирательной кампании. И сегодня, и все ближайшие дни главной темой для обсуждения будет «опрос Зеленского». Правильный и нестандартный ход — интрига с вопросами. На каждый из ближайших пяти дней гарантирована главная новость дня от Зеленского. А затем начнутся дебаты по поводу этих вопросов. Таким образом, повестка для новостей и дискуссий задана сразу до дня голосования. Соответственно, ломается логика и содержание финального этапа избирательной кампании для всех остальных участников выборов. Уже оплаченная реклама в значительной мере теряет свой смысл и актуальность. Поэтому так и критичны все политические оппоненты Зеленского.

Самое слабое место этой инициативы — процедура. Конечно, это не референдум. И это явно не всенародный опрос. Но если проводить опрос, то лучше это делать по методике экзит-поллов, может быть, с большей выборкой. Стихийное (волонтерское) голосование у избирательных участков невозможно проконтролировать с точки зрения юридической чистоты. Соответственно, и результаты такого опроса будут восприниматься с большой долей скепсиса. Я уж не говорю о финансировании и других организационно-процедурных деталях, в которых может крыться «дьявол» (повод для содержательной критики).

Насколько я понимаю, вначале предполагалось на законодательной основе провести полноценное консультативное голосование одновременно с местными выборами. Был подан в сентябре и соответствующий законопроект. Но что-то там не сложилось. В итоге сошлись на некоем компромиссном варианте — и не референдум, и не стандартный социологический опрос, а что-то посередине.

Закончу на хорошей новости. Выдвижение инициативы Зеленского об опросе 25 октября с высокой вероятностью означает, что не будет переноса даты местных выборов в связи с эпидемией коронавируса.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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