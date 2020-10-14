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Парламент Кыргызстана повторно избрал премьер-министром бывшего оппозиционера

  • 14.10.2020, 13:16
Парламент Кыргызстана повторно избрал премьер-министром бывшего оппозиционера
Фото: AFP

За его кандидатуру проголосовали все, кто присутствовал в зале заседаний.

Парламент Кыргызстана избрал Садыра Жапарова премьер-министром, сообщает кыргызская служба Радио Свобода.

Парламент утвердил программу, структуру и состав правительства Садыра Жапарова. Он сообщил, что вносит программу прежнего правительства, новая будет представлена позже. Структура правительства осталась без изменений.

За кандидатуру Садыра Жапарова проголосовали 83 депутата — все, кто присутствовал в зале заседаний.

Киргизский парламент уже утверждал новый состав правительства с Жапаровым в качестве председателя. Это произошло 6 октября. Однако президент Сооронбай Жээнбеков вернул в парламент постановление об утверждении состава и структуры правительства, признав его нелегитимным.

Президент указал, что при голосовании были нарушены обязательные процедуры. Во-первых, не было кворума, а во-вторых, с учетом того, что всего в Жогорку Кенеше (парламент Киргизии) 120 мест, для назначения нужно получить голоса не менее 61 депутата.

В 2000-е годы Жапаров занимался бизнесом, а в 2007 году стал депутатом парламента, после чего два года работал советником президента Курманбека Бакиева. В 2008 году он возглавил Национальное агентство по предупреждению коррупции, через год – Агентство по предупреждению коррупции при Государственной кадровой службе. В 2010 году Жапарова снова избрали депутатом, но в 2013 году он уехал из страны после предъявленных ему обвинений в организации незаконных митингов в Караколе в 2013 году с требованием национализировать золоторудное месторождение Кумтор и захвате в заложники тогдашнего губернатора Эмильбека Каптагаева.

Жапарова задержали 25 марта 2017 года на кыргызско-казахской границе, а позже приговорили к 11 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. В ночь на 6 октября он был освобожден из тюрьмы вместе с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым.

Это не первое избрание Жапарова премьер-министром. В ночь на шестое октября группа депутатов выдвинула Жапарова на пост главы правительства. Тогда было объявлено, что решение принято коалицией большинства и он до утверждения его кандидатуры будет исполнять обязанности премьер-министра.

Десятого октября депутаты собирались на внеочередное заседание и одобрили программу, состав и структуру правительства Садыра Жапарова. Однако сразу после этого некоторые депутаты, политики и юристы заявили, что на заседании не было кворума, поэтому решение нелегитимное. По этой же причине Жээнбеков вернул обратно постановление об утверждении Садыра Жапарова в должности премьер-министра. Утром 14 октября Жээнбеков обратился к спикеру парламента Канату Исаеву с предложением рассмотреть этот вопрос на очередном заседании Жогорку Кенеш в "установленном порядке".

Политический кризис в Кыргызстане начался после парламентских выборов 4 октября. Акции протеста с требованием аннулировать результаты голосования переросли в беспорядки. В ночь на 6 октября демонстранты заняли Белый дом, в котором находится парламент и аппарат президента. В стране развернулась борьба за власть между различными политическими силами.

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