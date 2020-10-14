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В Польше новый антирекорд заражений коронавирусом

  • 14.10.2020, 13:21
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В Польше новый антирекорд заражений коронавирусом
Фото: PAP

Больше всего инфицированных — в Мазовецком воеводстве.

Как сообщает Charter97.org со ссылкой на польский Минздрав, в течение последних суток в Польше зафиксировали 6526 новых случаев коронавируса. Это самая большая цифра заражений с начала эпидемии.

Больше всего новых случаев зафиксировано в столичном Мазовецком воеводстве - 1188.

В течение последних суток от последствий коронавирусной болезни умерли 116 человек.

Всего с начала эпидемии коронавирус в Польше подтвердили у 141 804 человек.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 3217 пациентов.

В настоящее время в Польше в больницах находятся более 6 тысяч пациентов с коронавирусом, 467 из которых – в тяжелом состоянии.

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