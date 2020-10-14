Что значит для белорусской экономики резкий отток средств из банков? 6 14.10.2020, 13:51

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Пиковым в отношении изъятия собственных средств из банков стал август.

О мощном оттоке средств населения свидетельствуют не только очереди в банках, но и статистика Нацбанка. Уменьшаются рублевые и валютные депозиты. Например, только со всех валютных депозитов с апреля сняли 1,428 млрд долларов.

Больше всего денег забирали из банков в августе. И хоть в сентябре этот показатель уменьшился, общая тенденция не меняется, люди продолжают идти в банки за своими деньгами.

К каким последствиям для банковской системы и страны в целом может привести настойчивое желание граждан отказаться от услуг финансовых учреждений? Сайт «Салiдарнасць» узнал у старшего аналитика «Альпари Евразия» Вадима Иосуба.

— За сентябрь белорусы уменьшили количество срочных рублевых депозитов на 1,7%, сняв 77 млн. Всего сначала года с рублевых срочных вкладов сняли 555 млн, уменьшив их на 10,8%. Валюту снимают активнее, в сентябре забрали 303 млн долларов, уменьшив срочные депозиты на 5,9%. Всего с начала года отток срочных валютных депозитов составил 1,373 млрд долларов или 22,1%, — приводит оперативные данные эксперт в экспресс-комментарии.

Он сообщил, что «пиковым» в отношении изъятия собственных средств из банков стал август. За этот уже вошедший в историю месяц люди забрали 271 млн рублей и 416 млн долларов.

Недоверие банкам специалисты объясняют не только снижением доходности по вкладам, но и страхом за сохранность своих инвестиций.

— Сейчас в пользу снятия денег играют оба этих фактора. Вплоть до августа ставки по депозитам снижались, стимулов хранить деньги в банке становилось все меньше.

А в связи с тем, что у нас творится в политической и юридической сферах, увеличивается страх и снижается доверие не только к банковской системе, а к государству и всем его институтам. Просто на отношении к банковской системе это проявляется нагляднее, — объяснил Вадим Иосуб.

Сейчас, по мнению эксперта, перед банками стоит задача сбалансировать утекающие со средствами населения пассивы с активами. Вероятность того, что к этому приведет жесткое ограничение кредитования, которое мы наблюдаем в последнее время, не велика.

— Все это хорошо звучит только в теории. Чтобы сократить активы, нужно перестать выдавать новые кредиты, что уже происходит и как бы баланс должен восстановиться.

Но на практике вклады забрали уже сейчас, а кредиты будут возвращать годами, и это при условии, если еще будут возвращать, согласно взятым обязательствам. Но ведь среди получателей много убыточных госпредприятий, — отметил эксперт.

По его мнению, другие инструменты для восстановления дисбаланса между активами и пассивами сегодня могут не сработать вообще.

— Обычно в таком случае обращаются к Национальному банку, как к кредитору последней инстанции. Но он приостановил выдачу кредитов овернайт, выросли ставки на межбанковском рынке. Еще до начала августа банки могли рассчитывать на кредит под 4-5% годовых, теперь ставки порядка 15%! Деньги стали дороже.

После истории с Белгазпромбанком крупные российские учредители вряд ли будут спасать свои дочерние банки, в которые в любой момент могут прийти белорусские власти и все отобрать.

Не в пользу банкиров и снижение страновых рейтингов Беларуси и рейтингов отдельных банков. У нас оно еще не на уровне дефолта, но все равно существенное. Это означает, что при прочих равных любой иностранный банк и даже материнский чисто по формальным основаниям сможет дать строго лимитированное количество денег, — объяснил эксперт.

Невозможность перекредитоваться, по его словам, может не оставить выбора властям и приведет в действие печатный станок.

— Конечно, государство в первую очередь будет спасать госбанки, тот же Беларусбанк, Белагропромбанк. Но в них сконцентрировано наибольшее количество проблемных кредитов, поэтому поддержка потребует огромных ресурсов. И не очень понятно, где их брать.

Деньги можно либо заработать, либо одолжить, либо напечатать. С нашей падающей экономикой заработать мы не сможем, в долг нам никто не даст, кроме России. Но и она вряд ли будет постоянно это делать. Предыдущие займы, как известно, точно равны долгам белорусских предприятий перед российскими субъектами.

Оставшийся вариант «печатать деньги» неизбежно приведет к росту инфляции, девальвации белорусского рубля и тогда проблема крупнейших белорусских госбанков превратится в проблему всех граждан страны, — считает финансовый аналитик.

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