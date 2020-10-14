закрыть
14 октября 2020, среда, 16:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Что значит для белорусской экономики резкий отток средств из банков?

6
  • 14.10.2020, 13:51
  • 8,058
Что значит для белорусской экономики резкий отток средств из банков?

Пиковым в отношении изъятия собственных средств из банков стал август.

О мощном оттоке средств населения свидетельствуют не только очереди в банках, но и статистика Нацбанка. Уменьшаются рублевые и валютные депозиты. Например, только со всех валютных депозитов с апреля сняли 1,428 млрд долларов.

Больше всего денег забирали из банков в августе. И хоть в сентябре этот показатель уменьшился, общая тенденция не меняется, люди продолжают идти в банки за своими деньгами.

К каким последствиям для банковской системы и страны в целом может привести настойчивое желание граждан отказаться от услуг финансовых учреждений? Сайт «Салiдарнасць» узнал у старшего аналитика «Альпари Евразия» Вадима Иосуба.

— За сентябрь белорусы уменьшили количество срочных рублевых депозитов на 1,7%, сняв 77 млн. Всего сначала года с рублевых срочных вкладов сняли 555 млн, уменьшив их на 10,8%. Валюту снимают активнее, в сентябре забрали 303 млн долларов, уменьшив срочные депозиты на 5,9%. Всего с начала года отток срочных валютных депозитов составил 1,373 млрд долларов или 22,1%, — приводит оперативные данные эксперт в экспресс-комментарии.

Он сообщил, что «пиковым» в отношении изъятия собственных средств из банков стал август. За этот уже вошедший в историю месяц люди забрали 271 млн рублей и 416 млн долларов.

Недоверие банкам специалисты объясняют не только снижением доходности по вкладам, но и страхом за сохранность своих инвестиций.

— Сейчас в пользу снятия денег играют оба этих фактора. Вплоть до августа ставки по депозитам снижались, стимулов хранить деньги в банке становилось все меньше.

А в связи с тем, что у нас творится в политической и юридической сферах, увеличивается страх и снижается доверие не только к банковской системе, а к государству и всем его институтам. Просто на отношении к банковской системе это проявляется нагляднее, — объяснил Вадим Иосуб.

Сейчас, по мнению эксперта, перед банками стоит задача сбалансировать утекающие со средствами населения пассивы с активами. Вероятность того, что к этому приведет жесткое ограничение кредитования, которое мы наблюдаем в последнее время, не велика.

— Все это хорошо звучит только в теории. Чтобы сократить активы, нужно перестать выдавать новые кредиты, что уже происходит и как бы баланс должен восстановиться.

Но на практике вклады забрали уже сейчас, а кредиты будут возвращать годами, и это при условии, если еще будут возвращать, согласно взятым обязательствам. Но ведь среди получателей много убыточных госпредприятий, — отметил эксперт.

По его мнению, другие инструменты для восстановления дисбаланса между активами и пассивами сегодня могут не сработать вообще.

— Обычно в таком случае обращаются к Национальному банку, как к кредитору последней инстанции. Но он приостановил выдачу кредитов овернайт, выросли ставки на межбанковском рынке. Еще до начала августа банки могли рассчитывать на кредит под 4-5% годовых, теперь ставки порядка 15%! Деньги стали дороже.

После истории с Белгазпромбанком крупные российские учредители вряд ли будут спасать свои дочерние банки, в которые в любой момент могут прийти белорусские власти и все отобрать.

Не в пользу банкиров и снижение страновых рейтингов Беларуси и рейтингов отдельных банков. У нас оно еще не на уровне дефолта, но все равно существенное. Это означает, что при прочих равных любой иностранный банк и даже материнский чисто по формальным основаниям сможет дать строго лимитированное количество денег, — объяснил эксперт.

Невозможность перекредитоваться, по его словам, может не оставить выбора властям и приведет в действие печатный станок.

— Конечно, государство в первую очередь будет спасать госбанки, тот же Беларусбанк, Белагропромбанк. Но в них сконцентрировано наибольшее количество проблемных кредитов, поэтому поддержка потребует огромных ресурсов. И не очень понятно, где их брать.

Деньги можно либо заработать, либо одолжить, либо напечатать. С нашей падающей экономикой заработать мы не сможем, в долг нам никто не даст, кроме России. Но и она вряд ли будет постоянно это делать. Предыдущие займы, как известно, точно равны долгам белорусских предприятий перед российскими субъектами.

Оставшийся вариант «печатать деньги» неизбежно приведет к росту инфляции, девальвации белорусского рубля и тогда проблема крупнейших белорусских госбанков превратится в проблему всех граждан страны, — считает финансовый аналитик.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский
Умер великий белорусский правозащитник, человек-легенда Валерий Щукин
Умер великий белорусский правозащитник, человек-легенда Валерий Щукин