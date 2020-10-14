Рабочие ММЗ: Если что — мы готовы к забастовке

Рабочие ММЗ: Если что — мы готовы к забастовке13
- 14.10.2020, 14:11
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Сотрудники предприятия напомнили властям, что времени у них осталось немного.
Рабочие Минского моторного завода (ММЗ) в своем телеграм-канале поблагодарили студентов за акции солидарности и напомнили властям, что их время истекает:
«Спасибо всем, кто проявил солидарность.
Вместе, в единстве наша сила.
Дорогие студенты, мы вас слышим и мы понимаем, что при отсутствии равноправного диалога и при продолжении репрессий забастовки остаются единственным способом нашего влияния на ситуацию.
И если что - мы готовы!
Хотим напомнить властям, что у них есть 12 дней, чтобы выполнить требования трудящихся».
Напомним, что вчера Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум. Диктатор должен уйти в отставку до 25 октября.