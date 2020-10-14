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Медики нашли неожиданный способ ослабить симптомы COVID-19

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  • 14.10.2020, 14:22
  • 12,877
Медики нашли неожиданный способ ослабить симптомы COVID-19

Шведским специалистам удалось совершить очень актуальное в условиях пандемии открытие.

Вдыхание оксида азота (NO) имеет большой потенциал в плане борьбы иммунитета с китайским коронавирусом Covid-19. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое было проведено учеными Уппсальского университета (Швеция), пишет cursorinfo.co.il.

«Пока мы не получим действенную вакцину, мы надеемся, что вдыхание NO может стать эффективной формой лечения. Дозировка и время начала лечения, вероятно, играют большую роль в достижении результата, и теперь этот вопрос необходимо изучить как можно скорее», ‒ заявил один из руководителей проекта, профессор кафедры медицинской биохимии и микробиологии вузы Оке Лундквист.

Оксид азота, по его словам, способствует расширению кровеносных сосудов. И, таким образом, улучшает циркуляцию крови к органам. В низких дозах вдыхание газа уменьшает воспаление и делает лучше оксигенацию легких у людей с острой дыхательной недостаточностью – частым осложнением, которое сопровождает болезнь Covid-19.

В исследовании, которое провели ученые из Уппсалы, ученые использовали группу органических соединений под названием SNAP (S-нитрозо-N-ацетилпеницилламин), которые обладают способностью выделять оксид азота, против копий вирусных клеток в пробирке. Данный препарат показал хороший результат.

Органические соединения по типу SNAP, которые также называют донорами оксида азота, обычно используются для терапии при возникновении различных проблем со здоровьем ‒ включая сердечные приступы и застойную сердечную недостаточность.

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