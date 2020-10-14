Владимир Зеленский озвучил первый вопрос своего опроса 7 14.10.2020, 14:30

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Владимир Зеленский

Фото: Дмитрий Ларин, УП

Президент Украины заявил, что всего будет пять вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил первый из 5 вопросов, которые он намерен вынести на опрос 25 октября, пишет "Украинская правда".

"25 октября на избирательном участке ты сможешь ответить на 5 важных вопросов.

Итак, вопрос номер 1: Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

Воскресенье, 25 октября, приходи и решай. Будет так, как решишь ты, потому что Украина – это ты".

13 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.

В Офисе президента Украины объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.

В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.

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