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Владимир Зеленский озвучил первый вопрос своего опроса

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  • 14.10.2020, 14:30
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Владимир Зеленский озвучил первый вопрос своего опроса
Владимир Зеленский
Фото: Дмитрий Ларин, УП

Президент Украины заявил, что всего будет пять вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил первый из 5 вопросов, которые он намерен вынести на опрос 25 октября, пишет "Украинская правда".

"25 октября на избирательном участке ты сможешь ответить на 5 важных вопросов.

Итак, вопрос номер 1: Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

Воскресенье, 25 октября, приходи и решай. Будет так, как решишь ты, потому что Украина – это ты".

13 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.

В Офисе президента Украины объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.

В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.

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