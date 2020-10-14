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Единственный в России производитель танков оказался на грани производственного коллапса

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  • 14.10.2020, 14:49
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Единственный в России производитель танков оказался на грани производственного коллапса

Предприятие оказалось без заказов.

Единственный в России производитель танков и крупнейший поставщик железнодорожных вагонов - корпорация «Уралвагонзавод» - оказалась на грани производственного коллапса, пишет finanz.ru.

Основанное при Сталине предприятие, объединяющее металлургические, вагоносборочное, ремонтно-механическое и инструментальное производство, осталось без заказов на основную продукцию - вагоны.

На 2021 год УВЗ не заключил ни одного контракта хотя бы на один вагон, сообщает РБК со ссылкой на источники в одном из крупнейших железнодорожных операторов, заказчиков завода, а также собеседников непосредственно на предприятии.

«Представителям УВЗ приходится просить о покупке хотя бы нескольких вагонов,» - говорит один из них.

Крупнейшими заказчиками «Уралвагонзавода» были СУЭК, Федеральная грузовая компания («дочка» РЖД), а также Первая грузовая компания, однако, отмечает издание, ни с одной из них у УВЗ не заключены контракты на 2021 год и последующие годы.

Что касается РЖД, то самые крупные контракты на поставки вагонов в 2020 г. компания заключила с АО «Рослокомотив» и АО «Транспортное машиностроение». Эти контракты рассчитаны на 2020-2025 годы.

Отсутствие заказов на вагоны становится серьезной проблемой для УВЗ, так как у предприятия нет технологической возможности остановить конвейер.

«Цеха, которые производят металл, работают как на танки, так и на железнодорожное производство. Нельзя, остановив производство вагонов, не остановить производство военной промышленности», - говорит источник РБК.

УВЗ является единственным в России производителем танков, в том числе Т-14 «Армата». Даже если у «Уралвагонзавода» не будет ни одного заказа на вагоны, предприятию придется продолжать их производить и «отгонять в тупики», уверен источник.

По спросу на вагоны в России ударило падение перевозок угля и сокращение государственных субсидий. В 2020 году вагоностроители рассчитывали на поддержку со стороны государства и внедрение системы trade-in при покупке инновационных вагонов (за сдачу трех старых операторы могли бы получить скидку 1,5 млн руб. при покупке нового). Но идею, как сообщил 6 октября исполнительный директор Объединения вагоностроителей Евгений Семенов, отклонил Минпромторг.

Из самой поздней доступной отчетности УВЗ по МСФО (за первое полугодие 2019 года) следует, что долгосрочные обеспеченные и необеспеченные банковские кредиты завода составляют 88 млрд рублей, краткосрочные - 19,4 млрд рублей. Всего завод взял пять кредитов в рублях, два в евро и один в долларах.

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