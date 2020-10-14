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«Тут мне кто-то влетает в спину»

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  • 14.10.2020, 15:15
  • 5,413
«Тут мне кто-то влетает в спину»

Рассказ парня, в которого ночью стреляли фашисты Караева.

Ночью в независимых телеграм-каналах появилось видео, на котором неизвестные люди стреляют в убегающего парня на перекрестке улиц Сурганова и Кузьмы Черного, а после устраивают погоню с нарушением ПДД.

«Еврорадио» удалось разыскать героя видео.

Миша учится на 3-м курсе Минского государственного политехнического колледжа. По словам парня, он не делал ничего, что могло спровоцировать силовиков на стрельбу:

— Я переходил дорогу, смотрел в телефон. Тут мне кто-то влетает в спину, и я уже лежу на земле. Думал, это друзья или знакомые не рассчитали силу. Поворачиваюсь, а там уже омоновцы. Хотя, как мне потом сказали, это были не омоновцы, а ГУБОПиК.

Я растерялся, говорю: «дайте хотя бы матери позвонить». Они такие:"Закрой рот, ничего мы тебе не дадим, потом позвонишь». Подвели к белому"Мерседесу». Ударили несколько раз, а потом начали доставать белые стяжки, чтобы руки завязать. Я почему-то начал убегать, даже сам не знаю, почему. А они начали стрелять.

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